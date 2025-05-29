Görüşler paylaşıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, İngiliz Parlamentosu’ndaki “Kıbrıs’la” ilgili partiler arası gruptan bir heyetle görüştüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile İngiliz Parlamentosu heyeti arasındaki görüşmede Kıbrıs sorunu, iki ülke arasındaki ilişkiler, Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında devralacağı AB dönem başkanlığının öncelikleri ile AB-Türkiye ilişkilerinin ele alındığını yazdı.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, basın mensuplarını bilgilendirirken yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştiren İngiliz heyetiyle yapıcı bir diyaloğun gerçekleştirildiğini, Güney Kıbrıs ve Birleşik Krallık ilişkilerini ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında üç görüşme gerçekleşmesi olayından da kanıtlandığını savunan Letimbiotis, ayrıca Mayıs ayı içerisindeki (AB-İngiltere arasındaki zirve)tarihi zirvenin ardından Hristodulidis’in, İngiltere Başbakanı ile görüşen ilk lider olduğunu da yineledi.

Letimbiotis, Hristodulidis’in İngiliz heyete; Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasındaki öncelikler, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için Rum tarafının sarf ettiği çabalar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile teması, Johannes Hahn’ın AB temsilcisi olarak atanmasının önemi konusunda bilgi verdiğini ifade etti.

Letimbiotis görüşmede ayrıca AB-Türkiye ilişkileri ve bu ilişkilerin ilerlemesi ile Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için nasıl bir katalizör görevi görebileceği konusunun da ele alındığını söyledi.

