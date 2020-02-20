Lüküs hayat

Çiğdem AYDIN

Geçtiğimiz yıl içinde bir yandan ‘ekonomik kriz’ konuşulurken, diğer yandan ‘sıfır kilometre’ araç satışlarının 2018’deki ramakları yakaladığı ortaya çıktı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre 2018’de toplam Bin 547 adet sıfır kilometre araç satıldı. Geçtiğimiz yıl ise KDV oranlarının da indirilmesiyle, bir yıl öncesine göre sadece 53 eksi ile Bin 494 adet yeni aracın satıldığı belirtildi.

Yeni araç satışlarında 246 adet ile Mercedes ilk sırada yer alırken; bunu 210 adet ile BMW izledi.

Dikkat çeken bir başka husus ise; 2018’in satış listesinde yer almadığı halde, 2019’da dünyanın en pahalı araçlarından olan 3 adet Porsche satıldı.

Diyalog’a konuşan bir galerici “KKTC’de ekonomik krizin yaşandığını inkâr edemeyiz. Ancak belirli bir kesimin lüks tüketime para harcayabildiğini görüyoruz” dedi.

Honda satışları ikiye katlandı

2019 yılına yepyeni modellerle giren Japon malı Honda, fark yaratan marka oldu. 2018 yılında 107 adet satış yapan Honda, 2019 yılında bu rakamı neredeyse ikiye katladı. Çeşitli modellerdeki Honda araçlar 2019 yılında 202 adet satıldı.

Ford satışları geriledi

Ülkemizde sıfır kilometre araçlar açısından en son satılan dördüncü marka İngiliz malı Ford oldu. Ancak bir önceki yıla göre Ford satışlarında gerileme yaşandı. 2018 yılında 209 adet satarak o yılın en çok satan ikinci markası olan Ford, 2019 yılında satışını 138’e düşürerek dördüncü sıraya geriledi.

Ford dördüncü sırayı Alman markası Volkswagen ile paylaştı.

2018 yılında 100 adet araç satan Volkswagen de 2019 yılında bu sayısı 138 adete çıkardı. Volkswagen böylece 2018 yılına göre ciddi bir artış yakaladı.

İnişli çıkışlı grafikler

Japon Toyota markası da 2018’de 93 araç satarken, bu sayı 2019’da 102’ye çıktı.

Toyota en fazla satış yapan markalar arasında 2019 yılında beşinci sırada yer aldı.

Bir başka Japon aracı olan Nissan’ın satışlarındaki artış da dikkat çekti. 2018 yılında sadece 23 adet satış yapan Nissan, 2019 yılında rakamını 60’a yükseltti.

Bir başkan Alman malı Opel’in ise satışlarında düşüş oldu. 2018 yılında 130 araç satan Opel’in satışı, 2019 yılında 75’e geriledi.

Lüks spor araçlar da satışta

Lüks sekmen spor otomobili Lamborghini 2019 yılında tek bir adet satışı yaptı.

Bir başka lüks ve pahalı spor otomobil markası olan Porsche de 2019 yılında 3 adet satış yapmayı başardı. Porsche 2018 yılında satışı olmayan markalardan biriydi.

Yine lüks sınıfta olan Lexus 2019 yılında tek bir satış yapmayı başarırken, Jeep markasındaki artış da dikkat çekti. 2018 yılında 16 adet satış yapan Jeep, 2019’da bu rakamı 35’e yükseltti.

Jaguar da hatırı sayılır satış yapan markalardan biri oldu. 2018 yılında 20 adet Jaguar satışı gerçekleşirken, bu rakam 2019’da 16’ya geriledi.

4x4 sekmeninde isim yapmış Landrover’in satışında da gerileme yaşandı. 2018’de 72 adet satılan Landrover, 2019 yılında bu rakamı 51’e düşürdü.