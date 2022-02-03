Öğrenci izni var

Lefkoşa’da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilerek tutuklanan üniversite öğrencisi Osato Mercy Efeovbokhan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Satmak için bir şahıstan aldığı her biri, bir buçuk gram şeklinde 5 paket hintkeneviriyle yakalanan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının yakalanmadan bir gün önce her biri, bir buçuk gramlık 6 paket hintkenevirini satıp bin 800 lira aldığına dair tespit yapıldığı açıklandı.

Zanlının eğer yakalanmasaydı tasarrufunda ele geçirilen 5 paket uyuşturucunun tanesini 300 liraya satacağını itiraf ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 26 Ocak 2022 tarihinde saat 20.15 sıralarında Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir ekip tarafından şüpheli bir şekilde seyir halinde tespit edilen ZLZ 204 plakalı Ford Fiesta marka kiralık salon aracın durdurulduğunu söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada küçük el çantası içerisinde beş ayrı paket halinde 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru, zanlının Marmara bölgesindeki ikametgâhında yapılan aramada ise kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini açıkladı.

“Uyuşturucuyu satacaktım”

Polis, sorgulanan zanlının hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi 26 Ocak 2022 tarihinde Lefkoşa’da aranan isimli bir şahıstan 6 paket olarak aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının kendisine uyuşturucu veren şahsın yönlendirmesiyle başka kişilere uyuşturucu satacağını itiraf ettiğini de söyledi.

Zanlının uyuşturucu paketlerini tanesi 300 liraya satacağına dair beyanda bulunduğunu ifade eden polis, ayrıca yakalanmadan önce her biri bir buçuk gramlık 6 paket hintkeneviri sattığını ve bin 800 lira aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü, zanlıya uyuşturucu madde veren şahsın arandığını belirtti. Polis, ancak soruşturmanın geri kalan kısmına zanlının etki edemeyeceğini, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.