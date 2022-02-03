Nerede bu insanlar?

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Beylerbeyi bölgesinde 67 yaşındaki Mehmet Akacan’a karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırganlar henüz yakalanmazken, olayın ardından mobesse ve çevre güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisin, şüpheli iki şahıs belirlediği bilgisi elde edildi.

Polis, şüpheli şahısları yakalamak için araştırmalarını sürdürürken, saldırıda ayağından yaralanan Akacan’ın durumunun iyiye gittiği belirtildi.

İş insanı Bulut Akacan dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babasının durumunun iyiye gittiğini belirtirken, saldırıyı düzenlediğini iddia ettiği Ulucan ailesine de mesaj gönderdi.

Akacan paylaşımında şunları belirtti:

“Başarılı bir ameliyattan sonra Mehmet Akacan kendisini çok daha iyi hissetmektedir.

Şunu çok açık bir dille ifade etmek isterim ki; 67 yaşında savunmasız bir adama evinin kapısında sinsice yapılan bu kahpece saldırı ve daha önce de umuma açık bir alanda çocukların oyun oynadığı bir parkta on el ateş etmek ne adamlığa ne de insanlığa sığacak bir davranıştır.

Yaşanan her iki olay da faillerin ve azmettirenlerin ne kadar kalleş ve karaktersiz olduğunun açık ispatıdır.

Bulut Akacan’ın ve ailesinin bu çapulcularla hiçbir bağı ve işi olmadığı gibi, bu mafya bozuntularına vereceği tek bir kuruşu yoktur.

Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürürken, yüce yargıya olan güvenimiz tamdır.”

Ulucanları suçladı

Bulut Akacan’a 31 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından yaptığı açıklamada Ulucan kardeşleri suçlamıştı. Akacan, Ulucan kardeşlerin kendisinden bir milyon sterlin istediğini iddia etmişti.

Akacan, 8 Temmuz 2021 tarihinde kendisine ait Girne’deki Farinelli Bar’a girip havaya rastgele 10 el ateş açan kişilerin de Ulucan kardeşlerle bağlantısı olduğunu öne sürmüştü.



Husumetin kaynağı

Girne’de 2019 yılında meydana gelen olayda Bulut Akacan ile iki koruması Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Akacan ve korumaları soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakılmış, haklarında yargı süreci başlamıştı. Yargı aşamasında Bulut Akacan'ın ofisine gidip, Zeki Asımoğlu için bir milyon sterlin kan parası istedikleri öne sürülen Serhat Ulucan, Levent Ulucan ve Melik Fırat Ulucan şikayet üzerine tutuklanmıştı. Soruşturmanın ardından Ulucan kardeşler yargılanmak üzere teminata bağlanmıştı. Mahkeme Ulucan kardeşlerin 20 gün içerisinde yargılanmasına emir vermiş, ancak başlayan dava süreci Bulut Akacan’ın şikâyetini geri çekmesiyle sonlanmıştı. Serbest kalan Ulucan kardeşlerden Melik ve Serhat Türkiye’ye gitmişti.