Nakil işlemi tamam

Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde eski kız arkadaşı 35 yaşındaki İngiliz kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 2020'de yargılanarak 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Yunus Timur'un Türkiye'ye iadesine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın önergesi Bakanlar Kurulu'nca onaylandı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar TC-KKTC arasında 1988'de imzalanan 'Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi'ne dayandırıldı.

Yunus Timur, 12 Ekim 2018 tarihinde 00.30-02.00 saatleri arasında Çatalköy’de evine zorla girdiği eski kız arkadaşını ciddi şekilde ettikten sonra tecavüzde bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi 14 Mayıs 2020 tarihli kararıyla Yunus Timur'u “cinsel tecavüz”, “cinsel saldırı”, “geceleyin ev açma”, “mülke tecavüz” ve “darp” suçlarından dolayı 13 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.