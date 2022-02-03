‘Güneye muhtaç olduk’

Özlem ÇİMENDAL

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, pandemi nedeniyle son 2 yıldır darbe alan turizm sektörünün 2022’ye de plansız girdiğini söyledi.

Çağıner, plansızlığın faturasının çok ağır olacağını dile getirdi. Birlik Başkanı Çağıner, turizmde en büyük sorunlardan birinin ulaşım olduğunu ifade ederek, uçak biletleri fiyatlarının yüksekliğinin turizmin kapısını Larnaka’ya çevirmesine neden olduğunu söyledi. Çağıner, bu nedenle Güney Kıbrıs’a göbekten bağlı hale gelindiğini vurguladı. Çağıner, gerek turizm gerek diğer sektörlerde yaşanan sorunların çözümü için bir reform hükümeti kurulması gerektiğini dile getirdi.

Faturası ağır olur

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, tv2020’de Eğrisi Doğrusu programına konuk oldu.

Programda önemli açıklamalarda bulunan Çağıner, lokomotif sektörlerin başında gelen turizmin 2022 yılına tamamen plansız şekilde girdiğini söyleyerek, bunun faturasının çok ağır olacağını belirtti.

Çağıner, turizmdeki plansızlığın KKTC’yi rekabet edilen ülkelerin çok gerisinde bıraktığına da işaret etti. Birlik Başkanı Çağıner, turizmde en büyük sorunlardan birinin ulaşım olduğunu ifade ederek, Ercan’a geliş uçak bilet fiyatlarının çok yüksek olduğuna vurgu yaptı. Çağıner, uçak bileti fiyatlarının yüksekliğinin turizmin kapısını Larnaka’ya çevirmesine neden olduğunu dile getirdi.

Çağıner, bunun ülkeye turist çekmede ciddi sıkıntı yarattığını; iki devletliliği savunan KKTC’nin böylelikle kendi elleriyle güneye göbekten bağlandığını söyledi.

Ercan Havalimanı’nın iç hatlara çevrilmesi konusuna da değinen Çağıner, ‘KKTC’nin Türkiye’ye bağlanmacağı’ şeklindeki değerlendirmeleri “Dedikodu, meyhane ağzı” olarak niteledi. Çağıner, ayrıca bu yola başvurulacaksa, indirimin halka yansıdığından emin olunması gerektiğine de dikkat çekerek, bu yapılmazsa, vergilerdeki düşüşün fiyatlara zam olarak yansıyacağı, bunun da hava yolu şirketlerinin cebine gireceği anlamı taşıyacağı uyarısında bulundu.

Güneye bağlandık

Güney Kıbrıs’ın turizmde planlı ve kapsamlı hareket ettiğini ifade eden Çağıner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onlar pandemi döneminde çalıştılar. Avrupa’dan pozitif ayrımcılık ve direkt seferlerin avantajını kullanıyorlar. İngiltere Avrupa’daki pazarlamaya çoktan başladılar. ‘Türkiye ve Rusya’dan ne kadar turist alabiliriz’ i konuşuyorlar. Biz de Larnaka’daki uçuşlardan 2-3 koltuk almanın peşindeyiz.

Ercan’ı kullanamayacağımızı öngörebiliyoruz. Bu bilet fiyatları ile Avrupa’dan turist getirmek mümkün değil. Turizmi Larnaka’ya, Arasta’yı güneye bağladık. Elektrikte dahi belli saatleri güneye bağlandık. Bunun bedelini ben de dahil önce kişisel sonra da toplumsal olarak ödeyeceğiz.”



Sektör son 2 yıldır çok zorda

Birlik Başkanı Çağıner, turizm sektörünün 2 yılı borçla harçla geçirdiğini ve istihdam kaybına uğradığını söyledi.

Çağıner, şunları söyledi: “Şu anda konuşmaya bile cesaret edemediğimiz, muhtemelen 2 hafta sonra bas bas bağıracağımız bir elektrik zammıyla hizmet, otelcilik sektörü karşı karşıya kalacak. Bunların altından nasıl, hangi fiyatlarla çıkacağız. Bu uçak biletleri fiyatlarıyla, tanıtım, ulaşım stratejisinin yapılmadığı bir 2022 sezonuna giriyoruz. ‘Tombalayı salladık elimizi attık ne çıkarsa şansımıza’ durumundayız. Giderlerimiz 2 katından fazla arttı, gelirimizin ne olacağını bilmiyoruz.”

Verilmeyen katkılar, ayrılmayan fonlar nedeniyle Akdeniz çanağından yolcu çekmenin, turizm yapmanın ve rekabet etmenin mümkün olmadığına da değinen Çağıner, kişisel ve özel acentelerle verilen çabalarla turizmde nereye kadar gidilebilirse oraya kadar ilerlemenin mümkün olduğunu belirtti.



Sınır kapısında kolaylık sağlanmalı

Güney ile kuzey arasındaki sınır kapılarındaki geçişler için belli kolaylıkların hayata geçirilmesinin elzem olduğunu söyleyen Çağıner, bunun için dünyaya bakmanın bile yeterli olacağına işaret etti. Çağıner, Avrupa ülkelerinin PCR’ları kaldırmaya başladığının altını çizerek, Güney Kıbrıs’ın uygulamasını da örnek gösterdi. Çağıner, “Güney Kıbrıs aşılıların PCR’siz; aşısızların ise PCR’lı giriş yapmalarına karar verdi. Amaç şimdiden rezervasyonların ayarlanabilmesidir. Aşısızlar seyahat edemez diye bir şey yok. Dünyada yok! Bizim de bunu yapmamız lazım” diye konuştu.