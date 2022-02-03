Ürküten olaylar

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Esentepe bölgesinde 24 Ocak gecesi meydana gelen soygun olayında kullanılan silahlar bulundu. Eunice Nyamandi’nin evini basarak, 35 bin Euro istedikleri, silah zoruyla 10 bin liralık cep telefonuna el koydukları iddia edilen Mehmet Topaloğulları, Seren Fellahoğlu, Hüseyin Sariler ve Bülent Can Şen’in tutukluluk halleri sürerken, polis yaptığı araştırmalar sonucu olayda kullanılan tabancalara ulaştı.

Zanlılardan Mehmet Topaloğulları’nın Güzelyurt’ta sorumluluğunda bulunan bir evde yapılan aramada 9 mm çapında iki adet tabanca, iki adet şarjör, 17 adet canlı mermi ve 2 adet av tüfeği fişeği bulundu.

Silahların parmak izi ve balistik incelemeye gönderileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Girne’de polis hücresinde tutulan zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Ne olmuştu

Kar maskeli ve silahlı 3 erkek şahıs, 24 Ocak 2022 tarihinde saat 01.30 sularında Esentepe bölgesinde Eunice Nyamandi’nin kaldığı eve açık unutulan pencereden girmiş, evin tüm kapılarını tekme atıp kırmıştı. Zanlılar daha sonra silah zoruyla Nyamandi’nin 10 bin lira değerindeki İphone Pro marka cep telefonunu almış, borcu olan 35 bin Euro’yu ödemedi için tehdit edilmişti.

Olayın ardından çalınan cep telefonunu takip alan polis, Mehmet Topaloğulları, Seren Fellahoğlu, Hüseyin Sariler ve Bülent Can Şen’e ulaşmıştı. Tutuklanan zanlıların olayda iki silah kullandığı, polisin bu tabancaları aradığı açıklanmıştı.