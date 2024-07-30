Maddi zarar oluştu

Lefkoşa’da önceki gün saat 11.00 sıralarında Şehit Turgut Arca Sokak’ta Yücem Özgener’e ait ikametgahın garajında park halinde bulunan KT 111 plakalı araçta yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında aracın arka bagajı, tamponu ve iki lastiği yanarak zarar gördü. Ayrıca, arka camlar ısıdan dolayı patladı. Garajın diğer bölümünde park halinde bulunan GJ 880 plakalı aracın sol kelebek camı patlarken, sol arka kapı ve tavan boyası ile garajın duvar boyaları da zarar gördü.

Yangının, aracın arka farlarında meydana gelen kısa devre sonucu başladığı tahmin ediliyor. Soruşturma devam ediyor.

Yine Lefkoşa’da, saat 16.00 sıralarında Şehit Hüseyin Mavili Sokak’ta Feriha Binici’ye ait apartman dairesinin balkonunda yangın çıktı. Yangın sonucu balkonda bulunan çeşitli kumaş parçaları ve boya malzemeleri yanarak zarar gördü. Çıkan ısıdan dolayı balkonun küpeşte camları kırılırken, balkon duvarları da islenmiş durumda. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve soruşturma sürüyor.

Gazimağusa'da ağıl yangını

Gazimağusa’da ise gece 01.30 sıralarında Maraş Futbol Sahası’nın doğu kısmında Ümü Cabbar’a ait ağılda yangın çıktı. Yangın sonucu ağılda muhafaza edilen 7 rulo balya, 4 palet tahta, 2 uydu anteni ve fiber banyo yanarak zarar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın hakkında soruşturma devam ediyor.

Bir haftada 20 yangın çıktı

Öte yandan İtfaiye Müdürlüğü, KKTC’de geçen hafta toplam 20 yangın meydana geldiğini açıkladı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 22-28 Temmuz tarihlerini kapsayan sürede, toplam 20 yangın ve 21 özel servis olayının meydana geldiği belirtildi.

Yangınlar sonucu toplam zararın 1 milyon 20 bin 600 TL olduğu kaydedilen açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri şöyle sıralandı:

“Elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas edip atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kişi ya da kişiler tarafından yakma, elektrik panosundaki sigortanın yüklenip ısınarak alevlenmesi ve yıldırım düşmesi nedeniyle kuru otların tutuşması.”