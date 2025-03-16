Mahkemede ağladı

Türkiye’de yargılanmak istemediği için 2023 yılında yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan Zeynep Pelin Koç, Girne Turizm Limanından çıkış yapmak isterken muhaceret kaydı olmadığı tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı Koç’un ifadesinde ülkeye 16 Nisan 2023 tarihinde bir TIR’ın dorsesinde gizlice giriş yaptığını itiraf ettiği açıklandı.

Zanlı dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 14 Mart 2025 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmaya çalışan zanlı Zeynep Pelin Koç'un muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde KKTC’den 3 Ağustos 2021 tarihinde çıkış yaptığını ancak giriş kaydı olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, yapılan sorgulama sonucu zanlının 16 Nisan 2023 tarihinde bir TIR’ın dorsesi içerisinde saklı vaziyette KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığını belirlediklerini ifade etti. Polis, zanlının hangi TIR dorsesi içerisinde giriş yaptığının araştırılacağını, ayrıca ülkede kaçak olarak bulunduğu dönemde ne yaptığının araştırılacağını belirterek, 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Gitmek istiyorum

Polisin ardından söz alan zanlı geri dönmek istediğini söyledi. Zanlı, “annemin sağlık sorunu var, yanına gitmek istiyorum, ayrıca Türkiye' de hakkımda yürütülen bir soruşturma var sonuçlandırmak istiyorum” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

