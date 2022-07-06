Uçaklar zor indi

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’nda pilotların süzülüş açısını gösteren cihaz ve yer aydınlatma ışıkları yine arızalandı. Son iki gündür yeniden arızalanan cihazlar nedeniyle hava trafiği gece saatlerinde olumsuz etkilendi. Pegasus’un Ankara-Ercan seferini yapan uçak ile İstanbul-Ercan seferini yapan THY uçağı havada bir süre dönmek zorunda kaldı.

Ercan’a saat 22.00’de inmesi beklenen uçaklar, havada bir süre döndükten sonra alana inebildi.

Son 2 gündür yeniden başlayan arıza nedeniyle önceki gece Antalya-Ercan seferini yapan uçağın alana inemediği ve geri döndüğü öğrenildi.

Sistem bozuk

Yaşanan sorunla ilgili Diyalog’a bilgi veren

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS)

Başkanı Cem Kapısız, uçakların inişini

sağlayan ILS sisteminde yaşanan arıza nedeniyle ilk olarak İstanbul uçağının ardından ise Ankara uçağının Ercan Havalimanı’na inemediğini aktardı. Kapısız, ILS sistemindeki süzülüş açısını gösteren (glidepath) bileşenin kullanılamaması durumunda pilotların görerek aldıkları referansın iniş için önem kazandığını, gündüz uçakların inişi konusunda pek problem yaşanmadığını ancak ışıklandırma sisteminin doğru çalışmaması nedeniyle gece iniş yapmanın zorlaştığını söyledi.

Kapısız, hem hava

trafik kontrolörlerinin hem de pilotların uçakları güvenli bir şekilde indirmek için gereken her şeyi yaptıklarını fakat risk teşkil edecek herhangi bir durumda da uçağın iniş yapmamasının tercih edildiğini vurguladı.

Kapısız şunları söyledi: “Bu arızalar yeni değil, daha önce de yaşandı ancak önlem alınmadı. ILS cihazındaki sıkıntı çözülemedi, yer ışıklandırma sistemi de uzun süredir sorunlu. Yetkililer bunu bilmesine rağmen adım atmıyor.

ILS cihazındaki aksaklık gündüz saatlerinde pek sorun olmuyor ancak gece pilotlar için hayati önem taşıyor. Bazı pilotlar göz kararı ile iniyor bazıları ise geri dönüyor. Ayrıca özellikle gece saatlerinde alan ışıklandırmasının hayati önemi var. Artık bu sorunları görüp çözmelidirler. Mutlaka bir kaza mı olması gerekiyor.”

Antalya uçağı geri döndü

Kapısız, önceki gece Antalya uçağının alana inemeyip geri döndüğünü, İstanbul’dan gelen uçağın ise havada tur attıktan sonra iniş yaptığını dile getirdi. Kapısız dün gece de Pegasus’un Ankara, THY’nin İstanbul seferini yapan uçakların alana inmekte zorluk yaşadığını dile getrdi.



Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022, 11:13