Huzur kalmadı

Ülkenin tanınan iş insanlarından Güliz Kaner, gece yarısı evine giren Afrikalı bir şahıs yüzünden büyük bir korku yaşadı.

Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak yaşadıklarını anlatan Kaner, ülke halkının can güvenliğinin kalmadığını ifade etti.

Yetkililerin önlem almasını isteyen Kaner, “Bizi korumak devletin görevidir, eğer bunu yapmayacaklarsa sivil halk kendi başının çaresine baksın” dedi.

Tv2020’de yaşananları anlattı

Kaner, olayın önceki gece saat 22.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Lefkoşa bölgesinde bulunan evine giren şahıs yüzünden panik ve korku yaşadığını ifade eden Kaner, şunları anlattı:

“Annemin evi ile benim evim yan yana. Annemde ben de o şahsın kaldırımda oturduğunu fark ettik. Annem dışarı çıktı ‘burada ne yapıyorsun diye’ sordu. O şahıs ‘Kız arkadaşımı bekliyorum’ dedi. Annem, bana, ‘kapınızı kilitleyin, dışarı çıkmayın’ dedi. Annemle bu konuşmayı yaptıktan 10 dakika sonra o şahsın halen kaldırımda bekleyip beklemediğine bakmak için pencereye yöneldim. Ancak karanlık olduğu için görmedim ve geniş açılı bir pencereden bakmak amacıyla yatak odamdan çıktım. Bu esnada Afrikalı şahıs ile göz göze geldik.

Büyük bir korku yaşadım ve çığlık atarak yatak odama koştum. Koşarken evimde kalan yardımcı kadına da kapısını kilitlemesi için seslendim.

Odama girip kapıyı kilitledikten sonra kardeşimi ve oğlumu aramadım. Afrikalı şahıs evde dolaşmaya devam ediyordu. Bir ara gelip yatak odamın kapsını yokladı, daha sonra da yardımcı kadının kapısını zorladı.

Ne bağrışmalarımıza ne de başka bir şeye aldırmadan bir süre evde gezdi, daha sonra çıkıp gitti.

Hangi cesaretle bunu yapıyorlar, ne kullanıyorlar bilemiyorum. Tuvaletin penceresinden evime giriyor, rahat rahat evin içerisinde geziyor, sonra çıkıp gidiyor. Ve en ufak bir tereddüt bile yaşamıyor.”

Devlet bizi korumalı

Olayı polise bildirdiklerini, parmak izi örneği alındığını dile getiren Kaner, şöyle devam etti:

“Bu ülke cennet dedik pislik götürüyor, yeşil ada dedik yaktık, bitirdik, ne huzurumuz kaldı ne güvenliğimiz.

Yetkililer asayişimizi sağlayamıyor. Yöneticiler, güvenlik güçleri devreye girmeli. Yabancıların ülkemize verdiği zarar yararından daha fazladır. Üniversiteler denetlenmelidir. Herkes görevini yerine getirmelidir.

Bu küçücük ülkede bu kadar mı beceriksiz olduk. Sivil halk kendini korumak için ne yapmalı. Kendi güvenliğini kendisi sağlayıp başını belaya mı sokmalı.

Eğer beceremeyeceklerse gitsinler ve yerine bu işi yapabilecek başkaları gelsin.

Güvenli bir ülke istiyorum

Kaner, hırsızların Lefkoşa’da Köşklüçiftlik bölgesini mesken tuttuklarını belirterek, şunları söyledi:

Elektrik kesintilerinden dolayı bir arkadaşımız ailesiyle parka gitti. Eve geldiklerinde soyulduklarını anladı.500 dolar parası çalındı. Kamera görüntülerinden Afrikalı bir şahsın yaptığı görüldü. Polis aynı eşkale benzer birinin bölgedeki bir marketi de soyduğunu söyledi.

Hepimiz istiyoruz öğrenciler gelsin ama bizim geldiğimiz duruma bakın… Ne malımız ne paramız artık önemli değil, canımız tehlikede.

Mesela ben Afrikalı bir çocuğun koruyucu ailesi oldum. Annesi öldü, ben sahiplendim. Torunum gibi bakıyorum. Yabancılarla sorunum yok, sadece güvenli bir ülke istiyorum.”



Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022, 10:11