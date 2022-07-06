Emir ERTORUN

13 belediye başkanı, belediye reformları konusunda belediyelerin birlik ve bütünlüğünün şart olduğuna işaret eden “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde, geniş katılımlı ve güçlü bir yönetim oluşturmak" gerektiğini söyledi.

13 belediye başkanı, “Yerel Yönetimlerde Yıkıma Hayır” başlığı altında düzenlediği basın toplantısında “Belediye bütçelerindeki yıkımın nedenlerini” içeren rapor açıklandı. Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ortak açıklamayı okudu.

Ortak açıklamaya, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Alayköy Belediye Başkanı Hulisi Manisoy, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi imza attı.

Benli: Yurttaşın hizmet hakkını çalmayın

Ahmet Benli açıklamasında, devlet katkısından oluşan kayıpların yüzde 36,7 olduğuna işaret ederek, merkezi yönetime eleştirilerde bulunup. “Belediyelerin gelirini, çalışanın maaşını, yurttaşın hizmet hakkını çalmayınız” dedi,

Benli, “51/95 Belediyeler Yasası güncellenmediği için belediyeler mağdurdur” ifadelerini kullanarak, bundan dolayı yerel gelirlerin de hayat pahalılığı oranında güncellenemediğini kaydetti.

Belediyelere ait devlet katkısı farkı, trafik cezası, mal devir harcı, devlet kurumlarına ait su geliri ve devlet kurumları çalışanları meslek vergisi gibi gelirlerin de Maliye Bakanlığı'nda tutulduğunu ifade eden Benli, ekonomik kriz, pandemi ve TL’nin değersizleşmesi nedeniyle yerel yönetimlerin ciddi kayıpları olduğuna işaret etti.

Benli, belediyeler reformunun da özünü oluşturan bu unsurların göz ardı edildiğini ifade ederek, “Yerel yönetimlerde yıkım sürecinin asıl sebebi de merkezi yönetimin uyguladığı haksız, orantısız ve adaletsiz maliye politikalarıdır. Belediyelerimiz imtiyaz talep etmiyor, hakkını istiyor. ‘Batak Belediye’ yoktur.." ifadelerini kullandı.

Harmancı: Bazı gelirler belediyeye aktarılmıyor…

Basın toplantısında söz alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin cebinden “çalarak” teşvikler verdiğini söyledi. Harmancı, bazı alanlarda emlak vergisi alamadıklarını, bazı gelirlerin de belediyeye aktarılmadığını ifade ederek, eleştirilerde bulundu ve yasalardaki anomalilerin düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Harmancı, bu toplantıyı “Yerelin yeniden bir araya gelmesi” bakımından önemli bir toplantı olarak niteledi, diğer katılmayan belediyelerin de aynı sorunları yaşadığını bildiğini söyledi.

Başkanlar ne dedi?

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de, belediyesinin ciddi bir disiplinle halkın tüm beklenti ve ihtiyacını karşıladığını ifade ederek, “Belediyeler olmasa, vay halkımızın haline” dedi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, belediyenin bütçesinde yaşanabilecek sıkıntılara işaret etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de, belediyesinin mali durumunu paylaştı. Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da, ilk defa bu kadar zora düşen belediyelerin devlet eliyle batırılmaya çalışıldığını savundu.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da, kendisini “o uzaktaki köyün belediye başkanı” olarak niteleyerek başladığı konuşmasında, ülkede adaletin kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da, hükümete devlet katkısı konusunda eleştirilerde bulundu.

