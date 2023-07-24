Makbuzlarla oynamış!

Haspolat’ta faaliyet gösteren Arnet Ltd. isimli işyerinde çalışan Ömer Deveci iş yerine ait 60 bin TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Tahsilatçı olan zanlının ödeme makbuzlarını değiştirdiği, müşterilerden topladığı paraları iş yerine teslim etmediği açıklandı.

Zanlı dün birçok suçlamayla mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Ömer Deveci’nin 2023 yılı Mart-Haziran tarihleri arasında çalıştığı iş yerine ait tahsil etmiş olduğu ve müşterilere verdiği tahsilat makbuzlarının köklerine faklı isimler ve miktarlar yazmak suretiyle sahtelediğini söyledi. Polis, zanlının toplam 6 bin 367 TL’yi Arnet Ltd.’e teslim etmeyerek çaldığını belirtti.

Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının tahsilat yaptığı iş yerlerinden ifade temin edilmesi gerektiğini belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Mahkeme, hakkında “müstahdem tarafından sirkat, evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürm”e suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.