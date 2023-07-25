Milli mücadele yıllarında Beyarmudu’nda şehit düşenler, dün düzenlenen askeri törenle anıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Saygı duruşu ve saygı atışı ile başlayan tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Ardından köy sakini Ali Hocalar, “Her şey vatan için” adlı şiiri seslendirdi.

Törende konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, milli mücadele yıllarında bölgede şehit düşen 6 şehidin unutturulmayacağını ifade ederek, gelecek nesillere anlatılmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kıbrıs Türklerine yapılan haksızlıkların ve ambargoların kalkması için çağrı yaptığını” anımsattı.

Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıkların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Tatar, Kıbrıslı Türklerin en az Rumlar kadar egemen ve meşru olduğuna işaret etti.

Tören, şehitler için dua okunmasıyla son buldu.

