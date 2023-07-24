Polis arıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde önceki akşam yayaya çarpan kimliği meçhul sürücü olay yerinden kaçtı. Diyalog muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre, olay Deniz Piyade Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kimliği ve kullanımındaki aracın plakası henüz belirlenemeyen sürücü, dikkatsizliği sonucu, yolun sağından soluna geçmeye çalışan 45 yaşındaki Yasin Ateş’e çarptı. Sürücü, kaza sonrası aracıyla süratli bir şekilde olay yerinden ayrıldı. Kazanın meydana geldiği cadde üzerinde bulunan kahvehane de bulunan vatandaşlar 112 acil servis ve polise durumu bildirdi. Ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yasin Ateş’in köprück kemiğinde kırık tespit edilerek tedavi altına alındı.

Polis kaza mahalinden kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için bölgede bulunan güvenlik kamerası kaydı görüntülerini mercek altına aldı. Bölgede bulunan vatandaşlar ise, “bir anda çarptı ve hızla uzaklaştı, bir an olsun bile durmadı, en kısa zamanda bulunarak cezasını çekmesini istiyoruz” şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023, 02:13