Öfke dorukta

Lefkoşa'da gece yarısı meydana gelen olayda kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle 23 yaşındaki Pakistanlı erkek şahsı bira şişesiyle yaralayan İbrahim Yağmur, 12 gün sonra yakalandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının bira şişesiyle A.M.’nin yüzüne vurduğu, sok kaşında kesi oluşmasına neden olduğu belirtildi.

Zanlı hakkında yaralama ve ciddi darp suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, yaralama olayının 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 00.45 sıralarında Girne Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle Pakistanlı A.M.’nin yüzüne bira şişesiyle vurduğunu açıkladı. Polis, kırılan bira şişesinin A.M.’nin sol kaşında 4 santimlik kesi oluşturduğunu aktardı.

Polis, A.M.’nin şikâyeti üzerine olay yerinden kamera görüntüleri alındığını, yapılan inceleme sonucu zanlıyı tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlı İbrahim Yağmur’un 22Temmuz 2023 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını, akabinde itiraf nitelikli beyanlarda bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.