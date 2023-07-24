40 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan'ın Türkiye'ye yalnızca 400 km uzaklıkta bulunan Rodos adasında çıkan orman yangınları, adada evlere ve otellere ulaştı.

Turistler ve yerel halk yangınla mücadele ediyor, ancak şiddetli rüzgarlar alevlerin hızla yayılmasına neden oluyor. Yaklaşık 40 bin kişi evlerinden ve otellerinden tahliye edilirken, hava koşullarının daha da kötüleşebileceği tahmin ediliyor. NTV yayınına bağlanan Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, yangın bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini söyledi. Öte yandan adadan tahliye edilen 95 turist, feribotla Marmaris'e getirildi. TÜRK

AFP'nin bildirdiğine göre, Yunanistan'ın Rodos adasındaki yetkililer, adanın güneydoğusundaki köylerden binlerce yerli ve turisti tahliye ederek toplamda yaklaşık 40 bin kişiyi güvenli bir yere taşıdı. Bununla birlikte, NTV yayınına bağlanan Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, yangın bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini açıkladı.

Rodos'taki Türk vatandaşlarının durumu ne?

Yunanistan İklim Bakanlığınca yapılan açıklamada, "bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu duyuruldu.

BBC’ye açıklama yapan Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, adada yaşanan "karmaşa" için özür dilerken, hava koşulları nedeniyle durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Yarbay Yannis Artopoios, yangınları teşkilatın karşılaştığı en zor durum olarak nitelendirdi. Artopios, yaptığı açıklamada, yangının insan kaynaklı olduğunu öne sürdü. Yangının kasıtlı, ihmal veya kaza sonucu çıkıp çıkmadığının araştırıldığını söyleyen Artopios, birçok kişinin ifade vermek için çağırıldığını kaydetti.

Üç aktif noktada yoğunlaşan yangını söndürme çalışmalarında 266 itfaiyeci, 42 araç, 5 helikopter ve 10 uçak görev yapıyor. Rodos'taki yangının, ülke genelindeki aktif yangınların en tehlikelisi olduğuna işaret eden yetkililer, gün içinde Ada'ya 15 araç ve 60 itfaiyecinin daha geleceğini duyurdu.

Yetkililer, Rodıs’ta 3 bin 500’den fazla kişinin kara ve deniz yoluyla güvenli bir yere tahliye edildiğini duyurdu. Pefki, Lindos ve Kalathos olmak üzere üç köyden bin 200 kişi daha tahliye edileceği belirtildi.

Turistler uzun kuyruklar oluşturdu

Yunan basını da arka planda dumanlar yükselirken bavullarıyla güvenli bir yere götürülen turistlerin oluşturduğu uzun kuyrukları gösterdi.

