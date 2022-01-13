‘Maksatlı ve haddini aşan bir üslup’

Sendikal Platform dün “Tatar’a saray vatandaşa nanay” yazılı pankartla dün Cumhurbaşkanlığı önüne giderek, basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı, Sendikal Platform’un pankartlı basın açıklamasına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı, “Halkın iradesi ile göreve gelmiş Cumhurbaşkanı’na yönelik sistematik bir şekilde, maksatlı, haddini aşan ve hasmane bir üslupla gerçek dışı eleştirilerde bulunan “sendikacılarla” ilgili takdiri, halkın yüce vicdanına bırakıyoruz” açıklamasında bulundu.

Sendikal Platform’dan saray eleştirisi

Sendikal Platform, dün Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı girişinde “Tatar’a saray vatandaşa nanay” yazılı pankart açan Sendikal Platform, “külliye ısrarını” eleştirdi, ülkede ekonomik sıkıntılara çözüm bulunmasını, eğitim, sağlık, trafik altyapısına yatırım yapılmasını istedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, burada yaptığı konuşmada, Sendikal Platform olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “586 milyon TL’lik saray isteğini” eleştirdiklerini, bunun halkın sorunlarının çözümü ve toplumsal barışa hizmet etmediğini savundu.

Bu konuda yapılan eleştirilere karşı Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen yanıtlar ve nitelemelerin doğru olmadığını ifade eden Bengihan, ülkede ihtiyacın külliye değil, eğitim sağlık trafik güvenliği ve halkın refahının yükseltilmesi olduğunu ifade etti.



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, ülkede Türkiye olan siyasal ilişkilerin yıllardır doğru, eşitler düzeyinde bir ilişkiye oturtulamadığını savundu.Seçim arifesinde Başbakan’ın Ankara ziyaretini ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın külliye isteğini eleştiren Elcil, “Ne zaman ayaklarımız üzerinde duracağız. Korkunç seviyede bir borçlanma var, halk ekonomik olarak çok sıkıntılı. Bunlara dur demek lazım” dedi.

Cumhurbaşkanlığı: Halkın yüce vicdanına bırakıyoruz

Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bina projelerine ilişkin yapılan açıklamada, “Akıl, sağduyu ve vicdan sahibi halkımızın büyük bir çoğunluğunun, halkın malı olacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binasıyla ilgili sergilediği sağduyulu tavrın; yürütülen manipülasyon ve saldırgan tutumlar karşısında üstün geleceğine inancımızı yineliyoruz” ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı, “Halkın iradesi ile göreve gelmiş Cumhurbaşkanı’na yönelik sistematik bir şekilde, maksatlı, haddini aşan ve hasmane bir üslupla gerçek dışı eleştirilerde bulunan “sendikacılarla” ilgili takdiri, halkın yüce vicdanına bırakıyoruz” açıklamasında bulundu.

Mantık hatası var

Bazı odaklar tarafından Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bina projelerine yönelik yapılan “manipülasyonla bezenmiş iddiaların” devam etmekte olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bazı sendika başkan ve yöneticileri tarafından Cumhurbaşkanlığı önünde yapılan basın açıklamasında değinilenler hem ciddi bir mantık hatası barındırmakta, hem de soğuk savaş dönemi taktiklerinin kötü bir kopyası niteliği taşımaktadır” denildi.

Esas görevleri başka

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada sendikaların esas görevinin çalışma koşullarını oluşturan konularla ilgilenmek olduğunu belirtilerek, özetle şunları ifade edildi:

“Unutulmamalıdır ki sendikaların öncelikli görevi, çalışma koşullarını oluşturan konuların önemini gündemde tutmak ve anlatmaktır. Hal böyleyken, görev ve sorumluluklarını terk ederek halkın iradesi ile göreve gelmiş Cumhurbaşkanı’na yönelik sistematik bir şekilde, maksatlı, haddini aşan ve hasmane bir üslupla gerçek dışı eleştirilerde bulunan “sendikacılarla” ilgili takdiri, halkın yüce vicdanına bırakıyoruz.

Proje, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın göreve gelmesiyle kökleşen yeni siyaset olan “egemen eşit iki devlet” anlayışının daha da derinleşmesi, KKTC’nin bağımsızlığının ve egemenliğinin nişanesi olacak olması bakımından önemlidir.

Halkın büyük onayı ile bunu dünyaya anlatma konusunda yürüttüğü proaktif siyasetle Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına sahip çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik yürütülen etik olmayan ve gerçek dışı iddiaları sahiplerine geri iade ediyoruz.”