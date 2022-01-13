Suna ERDEN

Başbakanlık görevine geldikten sonra ilk resmi yurtdışı ziyaretini Ankara'ya yapan Başbakan Faiz Sucuoğlu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

Diyalog’a yaptığı görüşmeleri değerlendiren Sucuoğlu, ‘mükemmel ötesi’ ifadesini kullandı.

Sucuoğlu, yapılan görüşmelerde ekonomi, projeler ve seçim konularının gündeme geldiğini açıkladı.

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye’den KKTC’ye kaynak akışı olup olmayacağına dair soruyu yanıtlarken, 23 Ocak seçimi sonrasını işaret etti. Sucuoğlu, “Zaten seçime 10 gün gibi bir süre kaldı. Zaten 23 Ocak’tan sonra sık sık Ankara’ya gideceğiz. Bir ayağımız orada olacak. Ayrıca yeni ekonomik protokol de görüşülecek” dedi.

Önce Oktay sonra Erdoğan’la görüştü

Başbakan Sucuoğlu, saat 10.00’da (TSİ 11.00) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme öncesinde, Oktay Başbakan'ı kapıda karşıladı. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası Fuat Oktay, konuğu Faiz Sucuoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, görüşme sonrası Külliye'den ayrıldı.

Sucuoğlu, saat 13.00’te de (TSİ 14.00) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme öncesi Erdoğan ve Sucuoğlu, basına görüntü verdi.

Ağırlıklı konu ekonomi ve projeler



Başbakan Sucuoğlu, yaptığı görüşmelerin içeriğini Diyalog’a anlattı. Sucuoğlu, görüşmelerde ağırlıklı konunun ekonomi ve projeler olduğunu dile getirdi.Erdoğan ve Oktay’ın her zaman KKTC’nin yanında olduklarını yinelediklerini dile getiren Sucuoğlu, şunları söyledi:“Mevcut projeler, yeni hastane, karayolları, yeni cumhurbaşkanlığı ve meclis binaları, turizm teşvikleri, ülkeye gelen öğrenci sayısını artırma, Ercan Havalimanı gibi konularda Ana vatanımızın destek kararlılığını gördük. Biz de ekonomik kayıpları, sektörün sıkıntısını anlattık.”

Türkiye de istikrar istiyor

Görüşmelerde 23 Ocak’ta yapılacak seçimin de gündeme geldiğini ifade eden Sucuoğlu, “Biz ülkenin durumunu anlattık. İstikrarlı bir oluşuma ihtiyaç olduğuna dair görüşümüzü söyledik. Gerek Sayın Erdoğan gerek Sayın Oktay bizimle hemfikir olduklarını belirtti” dedi.

Kaynak akışı olacak mı?

Sucuoğlu, “Kaynak akışı olacak mı.? Böyle bir konu gündeme geldi mi? sorusuna şu cevabı verdi:

“Öncelikle ekonomik istikrar için istikrarlı bir oluşum gerekiyor. 23 Ocak’tan sonra kaynak akışı olacak. Zaten seçime 10 gün gibi bir süre kaldı. 23 Ocak’tan sonra sık sık Ankara’ya gideceğiz. Bir ayağımız orada olacak. Ayrıca yeni ekonomik protokol de görüşülecek.”

Mutlu döneceğiz

Türkiye’nin her daim hiçbir karşılık beklemeden KKTC’nin yanında olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Çok güzel görüşmelerimiz oldu. Çok yararlı ve sonuç alıcı görüşmeler yaptık. İyi ki gelmişiz, iyi ki bu görüşmeleri yapmışız. Temaslarımız mükemmel ötesi geçti. Her şey istediğimiz gibi oldu, mutlu döneceğiz” dedi.



Sucuoğlu, KKTC Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Bu arada Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temasları kapsamında, KKTC Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'den güncel çalışmalarla ilgili bilgi alan Başbakan Sucuoğlu, ziyaret vesilesiyle büyükelçilik personeliyle de tanıştı.

Sucuoğlu, ziyaretinde, TC - KKTC ilişkilerinin gelişmesi için yıllardır önemli diplomatik misyon yürüten büyükelçiliğin çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.