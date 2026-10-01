Mali dengeleri bozar mı?

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası tarafından yapılan ortak açıklamada, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin herkesin sorumluluğu olduğu ve açıklamanın emeklilere destek verilmesine karşı çıkmak amacı taşımadığı vurgulandı.

Örgütlerin açıklamasında, Başbakan tarafından yaklaşık 48 bin sosyal sigorta emeklisine kasım ayında kişi başı 40 bin TL ikramiye ödeneceğinin, yaklaşık 2 milyar TL’ye ulaşacak bu ödemenin Sosyal Sigortalar Fonu’ndan karşılanacağının açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Bu açıklama, kamu maliyesinin borçlanma ihtiyacının sürdüğü bir dönemde yapılmıştır. Maliye Bakanlığı verilerine dayandırılan açıklamalara göre, 23 Temmuz 2026 itibarıyla iç borç stoku yaklaşık 29,8 milyar TL’ye ulaşmış; 2026 bütçesinde ise 25,2 milyar TL açık öngörülmüştür.” denildi.

Bu koşullarda, Sosyal Sigortalar Fonu’ndan yapılacak yaklaşık 2 milyar TL’lik olağan dışı ödemenin yasal ve mali dayanağı ile fonun aktüeryal dengesi üzerindeki etkisinin ne olacağı sorulan açıklamada, sigortalıların sağlık hizmetleri kapsamında hak ettikleri bazı ödemelerin halen beklediği dikkate alındığında, kaynak kullanımındaki önceliklerin de kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması istendi.

Açıklamada, bu soruların amacının emeklilerin hakkını tartışmaya açmak için değil, sosyal güvenlik sisteminin bugünkü ve gelecekteki yükümlülüklerini güvence altına almak olduğu kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026, 10:09