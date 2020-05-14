Darp etti, 3 kez ırzına geçti

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde eski kız arkadaşı 35 yaşındaki İngiliz kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Yunus Timur hakkındaki dava karara bağlandı.

Kadının evine zorla girip, önce darp ettiği, ardından zorla cinsel ilişkiye girdiği belirtilirken sanık Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı davalardan suçlu bulundu. Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer’den oluşan heyet, sanığı “cinsel tecavüz, cinsel saldırı, geceleyin ev açma, mülke tecavüz ve darp” suçlarından 13 yıl hapse mahkûm etti.

Heyet kararında sanığın ağır cezalar öngören birçok suçu birlikte işlediğine vurgu yapıldı.

Kararda olayın 12 Ekim 2018 tarihinde saat 00.30-02.00 saatleri arasında Çatalköy’de meydana geldiği belirtildi.

Sanığın, zorla evine girdiği eski kız arkadaşını ciddi şekilde darp edip sürükleyerek yatak odasına çıkardığı ve üç kez tecavüz ederek evden kaçtığı aktarıldı.

Tecavüze uğrayan İngiliz kadının Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, yapılan kontrol sonucu, genç kadının ilişkiye zorlandığının raporla tespit edildiği belirtildi.

Caydırıcı ceza şart

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Kürşad, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyeti ve vahametine değinirken, bu tür suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini söyledi. Yargıç, sanığı “cinsel tecavüz, cinsel saldırı, geceleyin ev açma, mülke tecavüz ve darp” suçlarından 13 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.