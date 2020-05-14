Hala maske takmayan var

7 kişi sokağa çıkma, 12 kişi de maske takma yasağını ihlal etti

Hala maske takmayan var
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Polis, gece sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişi ile sokağa maskesiz çıkan 12 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam 21.00’den bu saat 06.00’ya kadar geçen sürede ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 7 kişinin gece sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 12 kişinin yasağa rağmen sokağa çıkarken maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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