Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 tutuklu

Gazimağusa’da, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptığı aramada uyuşturucu buldu, 2 kişiyi tutukladı.

Evinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan U.E.T. (E-32) ile evde misafir olarak bulunan M.Y.’nin (E-29) tutuklandığı açıklandı.

Öte yandan geçtiğimiz gün Gayretköy’de 29 yaşındaki R.M.K.’nin (K) tasarrufunda bulunan 2 gram kokain ve 2 gram eroin türü uyuşturucuyla ilgili aranan E.Y.(E-51) de tespit edilerek tutuklandı

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 10:40