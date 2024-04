Maliyetler çok yüksek

Kasaplar Birliği’nin Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yalçın, sektörde yaşanan fiyat farklılıkları ve hükümetle yapılan anlaşmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yalçın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında yaşanan canlı kuzu fiyat farklılıklarına dikkat çekti. Güney Kıbrıs’ta canlı kuzu kilogramının 4.30 Euro, yaklaşık 160 Türk Lirası olduğunu belirtirken, KKTC’de aynı kuzunun kilogramının 250 Türk Lirası olduğunu ifade etti. Bu durumun, coğrafyanın aynı olmasına rağmen sadece bir parça tel ile ayrılan iki bölge arasında büyük bir fiyat farklılığı yarattığını vurguladı.

Yalçın ayrıca, hükümet tarafından hayvancılık sektörüne sağlanan desteklere rağmen, KKTC’deki hayvancıların hala zorluklar yaşadığını belirtti.

Türkiye’den gelen 10 bin ton hibe arpa ile arpa maliyetlerinin sıfıra indiğini, ancak sektördeki diğer maliyetlerin yüksekliği nedeniyle et fiyatlarının halk için ulaşılabilir olmaktan uzaklaştığını ifade etti.

Yalçın’ın belirttiğine göre, 50 kilogram ağırlığında bir kuzu 250 Türk Lirası kilogram fiyatıyla satın alındığında, toplam maliyet 12 bin 500 Türk Lirasına ulaşıyor. Kesim sonrası elde edilen 25 kilogram karkas et için kilogram başına maliyetin 500 Türk Lirası olduğunu, kesim ve diğer yan ürünlerle birlikte bu maliyetin 595 Türk Lirası’na kadar çıktığını dile getirdi ve bu durumun, kasapların maliyetlerini karşılayıp kâr etmelerini zorlaştırdığını söyledi.

KKTC ve Güney Kıbrıs arasındaki fiyat farklılıklarının yanı sıra, Güney Kıbrıs’ta ithal kuzu eti seçeneğinin bulunması ve daha düşük fiyatlarla sunulması, KKTC’deki kasapların rekabet etmekte zorlanmalarına neden olduğunu açıklayan Yalçın, hükümet ve kamuoyuna bu durumun düzeltilmesi için çağrıda bulunarak, adil bir rekabet ortamı ve halkın ekonomik olarak ulaşabileceği et fiyatları oluşturulması gerektiğini belirtti.