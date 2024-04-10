Bayram başlıyor

Ramazan (Şeker) Bayramı bugün başlıyor. Bayram namazı, ülke genelindeki tüm camilerde bugün saat 06.56’da kılınacak.

Bayramın ilk ve ikinci günü yer yer yağmur beklenirken, diğer günler hava az bulutlu olacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü olan bugün saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak.

Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ise saat 10.00’da UBP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaşacak.

Sıcaklık 24-27 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesinin son değerlendirmelerine göre, hava bugün, parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, perşembe günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak. Sıcaklık, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Merkezi Cezaevinde bayram görüşleri...

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre bayram sürecince ve cumartesi, Merkezi Cezaevinde kalan mahkum ve tutuklular, bayram görüşünden yararlanabilecek. Bayram görüşleri, 09.00-12:00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında olacak.

Lefkoşa’da Alo 185 çözüm hattı devrede

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), halkın bayram tatili boyunca her türlü taleplerini 24 saat boyunca “Alo 185 Çözüm Hattı”na bildirebileceğini, zabıta ekiplerinin de bayram tatilinde görevlerinin başında olacağını ve rutin denetim ve kontrollerini sürdüreceğini kaydetti.

Bayram tatili süresince LTB Halk Sağlığı Şubesi ile acil durumlarda yardımcı olmak için LTB Yaşlılara Hizmet Birimi nöbetçi ekipleri görev başında olacak. LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi de acil durumlarda özel gereksinimli bireylere yardımcı olmak için nöbetçi ekip bulunduracak. Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki hayvanlara rutin bakım ve besleme hizmetleri verilirken yine sokaktaki canlar için de su ve mama takviyeleri sürdürülecek.

Rutin şekilde evsel atıklar toplanacak

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması bayram tatili boyunca gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek. Temizlik Şubesi ekipleri şehrin temizlik ve düzeninin bozulmaması için ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürecek.

LTB, sınırları içerisinde yer alan tüm mezarlıkların temizliğinin yanı sıra Fuar Alanı'nda yer alan bayram yerinin temizliğinin de Temizlik Şubesi ekipleri tarafından bayram öncesinde tamamlandığını belirtti.

Defin işlemleri

Defin İşlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan nöbetçi personele ulaşılabileceğini kaydeden LTB, 14 Nisan Pazar günü Merkez Lefkoşa’da açık pazar kurulacağını duyurdu.

Bayram süresince ayrıca Lefkoşa Fuar Alanı’nda bayram yeri kurulacak.

Bandabuliya (Belediye Pazarı) 12 Nisan Cuma günü açık olacak

Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezaları da LTB Online Mobil uygulama ve www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebilecek.

Girne Belediyesi Bayrama hazır

Girne Belediyesi, bayram tatili boyunca Girne halkına kesintisiz hizmet sunabilmek için gerekli tedbirleri tamamladığını duyurdu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Belediye birimleri, bayramın birinci gününden itibaren tüm rutin hizmetlere devam edecek; vatandaşlar, acil durumlarda ulaşabilecekleri telefon numaralarından destek alabilecek.

Bayram tatili boyunca Girne Belediyesi'nin halka hizmet vermek için hazır durumda olacak birimleri ve telefon numaraları şöyle:

“Bayındırlık, imar-0542 852 21 18 / 0548 881 21 14, temizlik işleri-0533 825 17 03 / 0533 841 38 39, su işleri -0542 882 11 18 / 0542 882 21 18 / 0548 868 21 23 (su sayaç), kanalizasyon işleri- 0533 870 20 17 / 0533 846 20 17, cenaze ve defin işleri-0533 850 64 13 / 0533 840 52 20, kent güvenliği -0533 826 25 47 / 0533 875 66 55, sağlık işleri-0533 870 20 14 / 0533 850 54 65”

Vatandaşlar, bayram tatili boyunca belediyenin sunduğu bu iletişim numaralarını ve Alo 185 ihbar hattını 7/24 kullanarak acil durumlar ve ihtiyaç duyulan hizmetler de destek alabilecek.

Mağusa’da hizmetler sürüyor

Gazimağusa Belediyesi de Ramazan Bayramı süresince ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla hizmetlerini sürdüreceğini duyurdu.

Belediye cenaze ve defin hizmetleri için bayram ve tatil günlerinde 0548 8166051 numaralı telefondan yirmi dört saat aranabilecek. Bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulunduran Gazimağusa Belediyesi, acil durumlarda 185 veya 0548 8166002 numaralı telefondan aranabilecek.

İskele acil telefonları açıkladı

İskele Belediyesinin açıklamasına göre, çöp toplama, defin ve su işlemlerinin kesintisiz bir şekilde devam edecek.

Bayram tatili süresince İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi kesintisiz hizmet verecek. İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerine devam edecek olan birime herhangi bir sorunda 0548 810 11 54 numaralı telefondan Emrah Yıldız’a ulaşılabilecek. Herhangi bir arıza ya da kesinti durumunda Su İşleri Birimi sorumlusu Sabri Kurukafa’ya 0548 810 11 09, teknik sorumlu Veli Çağakanlı’ya 0548 810 12 29, cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise Ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

Zabıta Birimi’ne bağlı, Çevre ve Sağlık Bölümü de İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda gelecek ihbarları anında değerlendirecek. Çevre ve Sağlık Bölümü Sorumlusu Cemal Kurteli'ye 7/24 0548 810 11 01 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle: “Genel sorun 0548 810 11 77, ustabaşı 0548 810 11 05, su işleri 0548 810 11 09/ 0548 810 12 29, defin işleri 0548 810 11 05, temizlik 0548 810 11 54, Alo Zabıta 0548 810 11 16, çevre ve sağlık 0548 810 11 01”.

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şunlar: “Orman Yangın 177, Polis İmdat 155, Acil Servis 112, Yangın 199, İskele Polis Müdürlüğü 371 23 33, İskele Sağlık Merkezi 371 23 19”.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi (GAB) Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerinde sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaraları: İdari konular için 0533 862 41 00 ve 0533 880 60 10; kanalizasyon için 0539 101 84 25; su sıkıntısı için 0542 851 13 01, zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64; temizlik ve defin için 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80; sağlık şubesi için 0533 834 65 15; Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 ve haşere şikâyetleri için 0539 121 10 76

Güzelyurt’ta tedbirler alındı

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan duyuruda kentin, yol, sokak ve caddelerinin temizliğinin bayram öncesi ve tatil süresince devam edileceği, işyeri ve konutların evsel atıklarının tatil süresince normal program aksatılmadan ekipler tarafından kaldırılacağı belirtildi. Merkez Tartı ve Kalkanlı’da bulunan Cypfruvex Tartı bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Cypfruvex Tartı ihtiyaç olması durumunda 0542 831 0022 numaralı telefon gelecek taleplere cevap verecek. Salhane hizmetleri veren kesimhane bayram süresince kapalı olacak, hayvan kabulü 14 Nisan Pazar günü yapılacak.

Lefke’de rutin işler devam ediyor

Lefke Belediyesi de bayram süresince defin ve çöp toplama işlemlerinin rutin olarak süreceğini, su biriminin ise acil durumlarda çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Acil durumlarda ulaşılabilecek telefon numaraları şunlar: “İdari İşler ve Temizlik Sorumlusu Turgay Ufuk- 05338268347, Ustabaşı Murat Kadan- 0533 8262126, su arıza Ahmet Timer - 0533 8350845, Sağlık İşleri Sorumlusu Tarcan Bıkmaz- 0533 8268345, Lefke Polis Müdürlüğü- 0392 7287423.”