Kıbrıs zorda

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’a yönelik yasa dışı sığınmacı akışı problemiyle ilgili olarak Beyrut’ta bazı temaslarda bulunduğu haber verildi.

Hristodulidis’in, Beyrut’ta Lübnan Başbakanı Najib Mikati’yle görüştüğünü yazan Alithia gazetesi; Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in görüşmenin ardından yaptığı açıklamaya yer verdi.

Letimbiotis açıklamasında, Hristodulidis’in Beyrut’ta Lübnan Başbakanı Mikati’yle önce baş başa, ardından da iki ülke heyetlerinin katılımıyla görüşmeler yaptığını, daha sonra ise Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri’yle görüştüğünü kaydetti.

Letimbiotis açıklamasında, Hristodulidis'in Lübnan Başbakanıyla görüşmesinde, sığınmacı probleminin ortak olduğu ve bununla mücadelenin de koordineli faaliyetlerle ortak yürütülmesi gerektiğinde uzlaşıldığını iletti.

Letimbiotis, Hristodulidis ile Mikati arasında çok iyi bir görüşme yapıldığını ve görüşmede, iki ülkenin Avrupa Komisyonunun da önemli desteğiyle iş birliğinde bulunması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

Açıklamasında Hristodulidis’in sığınmacı problemiyle ilgili olarak AB düzeyinde devam eden görüşmelere de atıfta bulunduğunu ifade eden Letimbiotis, Hristodulidis’in, AB’nin niyetlerinin hayata geçirilmesinin sığınmacı problemi ve Güney Kıbrıs’a yönelik artan sığınmacı akışlarıyla mücadele edilmesiyle ilgili eylemlerin sonuçlarına bağlı olacağını vurguladığını aktardı.

Letimbiotis tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın konuyla ilgili acil ihtiyacın farkına vardığı ve yasa dışı insan ticareti çetelerinin tespit edilmesine yönelik denetleme çabalarını artırma taahhüdüne bulunduğu da kaydedildi.

Letimbiotis görüşmede Güney Kıbrıs-Lübnan-Avrupa Komisyonu arasında koordinasyon olması yanı sıra Lübnan ve AB arasında eylemlerde bulunulması konusunda mutabakata varıldığını da ekledi.

İçişleri Bakanından açıklama

Gazeteye göre Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Konstantinos Yuannu ise “Guardian” gazetesine verdiği demeçte, Avrupa Birliği'nin (AB) Lübnan’dan adaya ulaşan rekor sayıdaki Suriyeli sığınmacıyla ilgili durumu ele alması için Güney Kıbrıs’a yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Bunun bir “yardım çığlığı” olduğunu ifade eden Yuannu, kriz durumunda olduklarını ve limitlerine ulaştıklarını söyledi.

Rum hükümetinin Lübnan’ın AB’den ekonomik yardım alması gerektiğine güçlü bir şekilde inandığını çünkü Lübnan’ın 2 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını dile getiren Yuannu, AB ile Mısır arasında geçen ay mutabakata varılan benzer bir yardım paketinin tartışılması gerektiğini ifade etti.