Tümü yoğun ilgi gördü

Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları işbirliği ve MC Palace sponsorluğunda düzenlenen "Beşparmaklar Tiyatro Festivali" tamamlandı.

"Beşparmaklar Tiyatro Festivali" kapsamında toplam 8 yetişkin ve 2 çocuk oyunu sahnelendi.

Toplam 9 gün süren festival, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın " Grönholm Metodu" adlı oyunla sona erdi. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. Oyunun sonunda Taçoy, oyuncuları tebrik ederek çiçek takdim etti. Ayrıca MC Palace Hotel'de düzenlenen organizasyonda, festivale katılan tiyatro ekiplerine plaketleri takdim edildi.