Savaşın gölgesinde buruk telaş

İsrail'in saldırılarında 6 ayı geride bırakan, evlerini, sevdiklerini kaybeden Filistinliler her şeye rağmen bayram sevincini yaşamaya çalışıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan yüzbinlerce kişinin sığındığı Refah'ın çarşı pazarında buruk da olsa bayram telaşı yaşanıyor.

Bir tarafta imalathanelerde Filistinliler için bayramların vazgeçilmezlerinden olan kake ve mamul (bir çeşit kömbe) üretilirken, çarşıda da bayram şekerleri ve kuruyemiş satan tezgahlar göze çarpıyor. Bu ürünleri satın almak isteyen Gazzeliler ise fiyatların çok yüksek olmasından şikayet ediyor.

Ramazan Bayramında bölge sakinlerinin isteklerini karşılamak için Refah'taki dükkanını açmaya karar veren Muhammed Yunus, bayram kurabiyesi yapmak için kolları sıvadı.

İmalathanesindeki işçileriyle birlikte kake ve mamul üreten Yunus, bunları Refah'taki bir çarşıda satıyor.

Yunus, geçen yıllarda imalathanesinde 50 kişinin çalıştığını bu yıl ise bu sayının 15'e düştüğünü dile getiriyor.

Geçen sene ham madde sıkıntısı yaşamadıklarını, yüksek miktarda üretim yaptıklarını ve insanların bu ürünlere ilgisinin yüksek olduğunu söyleyen Yunus, "Savaş ortamında ham madde bulamıyoruz. Yine de elimizdekilerle halkımızı az da olsa mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yunus, savaşın bitmesini, evlerine dönmeyi ve mutlu bir hayat sürmeyi istediklerini kaydetti.

Aslında bayram diye bir şey yok

Oğlunun esir alındığını ve evlerini terk edip Refah'a geldiklerini anlatan bir kadın, "Biz çok savaş gördük ama bu çok başka. Aslında bayram diye bir şey yok. Savaş var, insanların çoğu yaralı." ifadesini kullandı.

Dünya ülkelerine seslenen kadın, Arap ülkelerinden sözle değil eylemle Filistinlilerin yanında yer almalarını istedi.

Deyr Balah kentine havadan insani yardımlar atıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve düzenlediği saldırılar devam ederken Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentine havadan insani yardımlar atıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 360'a yükseldi.