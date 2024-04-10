54 ürün listede

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik kararın gerekçeleri ve ihracat kısıtlaması uygulanacak ürün gruplarına yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına, sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 33 bini, yaralı sayısının da yüz binleri geçtiği belirtilen açıklamada, bunların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin büyük bir yıkıma uğradığı vurgulanarak, burada hayata tutunmaya çalışan Filistin halkının, benzeri görülmemiş şekilde açlık ve her türlü yoklukla mücadele ettiği, en temel gıda maddeleri, tıbbi yardım ve malzemeye ulaşmalarının İsrail tarafından engellendiği, açlıktan ölümlerin arttığı, salgın hastalıkların yayıldığı ifade edildi.

BM kararları hatırlatıldı

Açıklamada, İsrail'in bugüne kadar uluslararası hukukun ve düzenin temel yapıtaşları olan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanının bu yönde aldığı hiçbir kararı uygulamadığına dikkati çekildi.

Askeri ürün satışına izin verilmemiştir

Açıklamada, Filistin'e yönelik destek mesajları da yer aldı.

İsrail'e askeri ürün satışı yapılmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esasen, çok önceden bu yana, İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına ülkemizce izin verilmemiştir ve verilmemektedir. Gazze Şeridi'nde gelinen vahim aşama çerçevesinde, uluslararası camianın tüm üyelerine çağrımız, İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını teminen, üzerine düşenleri yerine getirmeleridir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkı olarak, bugüne kadar olduğu gibi Filistin'in ve halkının yanında yer almaya ve desteklemeye devam edeceğiz."

Kısıtlama listesinde 54 ürün grubu bulunuyor

Ticaret Bakanlığının İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kararı aldığı ürün grupları şunlar:

"Alüminyum profiller, Alüminyum teller, Boyalar, Bakır profiller, çubuklar ve teller, Beton mikserleri, Çelik borular ve bağlantı parçaları, Çelik filmaşin, Çelik kaplar ve depolar, Çelik köprü aksamı, Çelik kuleler, Çelik profiller, Çimento, Çimentodan, betondan veya suni taştan inşaat için bloklar ve levhalar, Demir çelikten tüm inşaat malzemeleri, Demir-çelik tüm teller, Ekskavatörler, Elektrik kabloları, Elektrik panolar, Fayanslar, Fiberoptik kablolar ve elektrik iletkenleri, Forkliftler, Granit, Halat ve kablolar, Hırdavat ürünleri, Hidrolik yağlar, İnşaat demiri, İnşaat makinaları, İnşaat yalıtım malzemeleri, İnşaatta kullanılan camlar, Kimyasal bileşikler, Kimyasal gübreler, Klinker, Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar, Kükürt, Madeni yağlar, Makaralı zincirler, Mermer, Metal işleme makinaları, Metallerin işlenmesinde kullanılan kimyasallar, Mineral gübreler, Motor yağları, Paletler, Plastik borular, Sandviç paneller, Seramikler, Solvent boyalar, Tel çekme makinaları, Testere makinaları, Tuğlalar, Uçak benzini ve jet yakıtı, Vernikler, Vinçler, Yapıştırıcılar ve tutkallar ve Yassı çelik ürünleri.”