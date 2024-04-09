Cezaevine gönderildi

Güzelyurt’ta müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü darp eden, olay esnasında alkollü olduğu belirlenen ve ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan Oliver Youzan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede zanlının “ darp, uygunsuz hal ve tavır, KKTC’de ikamet izinsiz kalma, sarhoşluk” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki olgular aktarılarak, cezaevine gönderilmesi talep edildi.

Polis, zanlının 7 Nisan 2024 tarihinde saat 21.30 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü önünde 258 promil alkol etkisi altında bulunduğu sırada taksici M.A.’nın göğsüne yumruk atarak, darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının bağırıp çağırarak, çevreyi rahatsız ettiğini ifade etti. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 30 Eylül 2023 tarihinden beri 129 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhine getirilen darp suçunu kabul etmediğini, diğer davaları kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının “darp, uygunsuz hal ve tavır, KKTC’de ikamet izinsiz kalma, sarhoşluk” suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlıyı davaları hazır oluncaya kadar 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.