‘Dilber’ içini döktü

Türkiye’de oyunculuk kariyerini sürdüren ve birçok başarılı projede yer alan Kıbrıslı Türk Hazar Errgüçlü, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisiyle şöhret basamaklarını hızla tırmanan, “Kıbrıs’ta kalsaydım muhtemelen avukat olmuştum, evlenmiştim, boşanıyordum!” dedi. Kıbrıslı oyuncu geride bıraktığı hayatı, mesleğini ve ‘Dilber’i Elle dergisine anlattı…

Hazar Ergüçlü'nün yaptığı açıklamalar şöyle;

“İnci Taneleri’nin senaryosu o kadar iyi ve Dilber öyle bir karakter ki hep yeni bir malzeme oluyor metinde. Her bölümü çok severek ve merakla okuyorum. Sıkılmak mümkün değil. Her şey açık, net ve gerçek... Yılmaz Erdoğan’la çalışmak da ayrı bir motivasyon benim için.

Dilber, gelgitleri olan, duygularıyla hareket eden, düşündüğünü söyleyen, hesapsız bir karakter. Hem sergilemem gereken performans ile hem de karakter olarak fark yaratacağımı senaryoyu okuduğumda hissetmiştim. Öyle de oldu.

Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ filminden teklif gelince mutluluktan çıldırmıştım. Çekimler dört günlük bir üniversite eğitimi gibiydi. Böyle büyük bir yönetmenle çalışmak oyuncunun ufkunu çok açan bir şey.

‘Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir’ benim ilk büyük okullarımdı. Bu ikisinde hayatım değişti, çok şey öğrendim. İkisi de Ece Yörenç’in projeleriydi. Ece’nin kariyerimde, hayatımda büyük etkisi var. Ona hayatım boyunca minnettar olacağım.

Hatalara, hayata karşı toleransım çok yükseldi. Artık çok daha huzurlu bir insanım. k Bazen hayır demekte zorlanıyorum. Çat diye söyleyebilsem keşke.

Benim ilk büyük okullarımdı. Bu ikisinde hayatım değişti, çok şey öğrendim. İkisi de Ece Yörenç’in projeleriydi. Ece’nin kariyerimde, hayatımda büyük etkisi var. Ona hayatım boyunca minnettar olacağım.”

