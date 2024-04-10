Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit Hüseyin Yusuf Atamsoy, Şehit Zalihe Ali ve TMT Mücahidi merhum Yzb. Oğuz Özdeş’in yakınları ile Kıbrıs Gazileri Ahmet Vural ve Nusrettin Yüca’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşup, devlet sahibi olması ve huzur içinde yaşamasını şehitlere borçlu olduğunu söyledi.

“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, devlet olarak şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretlerinde ailelerin Ramazan Bayramlarını kutladı.

Şampiyon Melekler Şehitliği'ni ziyaret etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şampiyon Melekler Şehitliği'ni ziyaret ederek, kabirlere çiçek koydu.

Açıklamaya göre, Tatar, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde Adıyaman’da İsias Otel enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerin bulunduğu Şampiyon Melekler Şehitliği'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette Şampiyon Melekleri andı, kabirlerine çiçek koydu ve dua etti.

Topçu Alayında düzenlenen iftar yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Topçu Alayında düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Verilen bilgiye göre, Tatar yemekte yaptığı konuşmada, iftar sofrasını Mehmetçiklerle paylaşmanın, muhabbet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar 1974 öncesinde Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğinin olmadığı yıllarda, çocukluğundan itibaren Mehmetçiğin Kıbrıs’a bir gün geleceğini düşündüğünü belirterek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın dedesi “Şeherli Mehmet’in” de 1878’de Osmanlı Devleti’nin askeri adadan çekilirken gözyaşlarına boğulduğunun kitaplarda yazdığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği protokolleri yapıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; turizm, yükseköğretim, tarım, sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaların sürdüğüne vurgu yaptı.

Teknolojinin gelişmesiyle iletişim alanında büyük gelişmeler yaşandığını da anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu ve dünya ile anında haberleşildiğini kaydetti.