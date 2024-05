Mangal, kebap ve barış

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs ‘Emek ve Dayanışma Günü’ olarak kutlanan 1 Mayıs’ta demokratik olgunluğuyla yine birçok ülkeye örnek oldu.

Sabahın erken saatlerinde Kuğu Park önünde toplanan bazı örgütler, bayraklar eşliğinde yürüyüş düzenlerken; halkın önemli bir kısmı piknik alanlarına akın etti. Mali durumu iyi olanlar; kuzu şişe ve pirzolaya ağırlık verirken; dar gelirli vatandaşlar tavuk ızgarayı tercih etti.

Pınarbaşı köyünde Çınar Piknik Alanı her yıl olduğu gibi bu yıl yine işçi ve emekçinin bayramında dolup taştı. Alevkayası, Taşkent ve Boğaz piknik alanlarında da vatandaşlar boş masa bulmakta zorlandı. Çınar Piknik Alanında Grup Akustika sahne aldı ve Metin Güneralp’in yorumladığı şarkılarla piknik yapanlar eğlenceli zaman geçirdi. Boğaz Piknik Alanında davullar çalındı, halaylar çekildi kurulan stantlardan alışverişler yapıldı. Mangal yakan vatandaşların bazıları mangala ya kuzeyden narh uygulaması ile 550 liradan aldığı eti ya da 300-350 liradan güneyden aldığı eti koyabilirken, bazı vatandaşlar sadece tavuk eti ile kebap yapabildi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar her kesimin rahatlıkla et tüketebilmesi için hükümetin çözüm üretmesini istedi.

Ne dediler…?

Adnan Sağdeniz

“1 Mayıs İşçi ve emekçinin bayramı olduğu için ailecek Çınar Piknik Alanına geldik. Mangalımızı yaktık ancak tavuk eti ağırlıklı kebap yaptık, çünkü kırmızı etin yanına yanaşılmıyor. Her ne kadar narh uygulansa da her yerde farklı fiyatlar vardır. 700-800 e et almak artık hayal oldu. Şiş, pirzola ve kıymamı güneyden kilosu 335 TL’ye aldım. Derler ki ekonomik kriz var ancak merak ediyorum niye güneyde etin kilosu 300 bizde de 800-900 civarındadır. Ekonomik kriz sadece Kıbrıs’ın kuzeyine mi yansıyor?”

Mehmet Şaban

“İşçi ve emekçinin bayramı olan günü ailemizle birlikte pikniğe geldik. Mangalımız yanıyor ve hem et hem tavuk kebabı yaptık. Etimizi kuzeyden aldık. Et fiyatları hayvancının emeği karşısında çok aşağıdadır diye düşünüyorum. Devlet hayvancıya destek olarak et fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor ancak üreticinin üzerine yüklenilmesini de kabul etmiyorum.”

Olgun Minare

“1 Mayıs işçi ve emekçi bayramında ailemiz ve arkadaşlarımızla piknik alanına geldik. Hem et hem tavuk kebabı yaptık. Et fiyatlarına bir müdahale yapılsa da yine de günümüz şartlarına göre pahalıdır. Biz iki üç arkadaş birleşerek bir hayvan kesiyoruz ve pay ediyoruz öyle daha uyguna geliyor. Piknik için etleri kuzeyden aldık ancak yetkililer çalışma yaparak daha uygun fiyata eti piyasaya sağlarsa daha fazla insan et tüketebilecektir. Bugün asgari ücretle çalışan birinin et alıp ailesine yedirebileceğini düşünmüyorum.”

Hasan Piro

“Her yıl geleneksel olarak kutlanan 1 Mayıs işçi bayramında biz de ailemizle piknik alanına gelerek zaman geçiriyoruz. Hem et hem tavuk kebabı yaptık. Etimizi kuzeyden aldık ve uygulanan narh ile 550 liradan etimizi aldık. Et fiyatları ile ilgili yetkililerden beklentimiz vatandaşın alım gücünü yükseltecek çalışmalar yapmalarıdır.”

Hüseyin Soyer

“Bütün yıl çalışan emekçi arkadaşlarımızın bu günü hak ettiğini düşünüyorum ve hep birlikte ailelerimizle piknik alanına geldik. Mangalımızı yaktık ve et ağırlıklı olmak üzere hem et hem tavuk kebabı yaptık. Et fiyatları tartışılır ancak yapabilecek bir şeyimiz yoktur diye düşünüyorum. Güneyde et daha ucuz ancak buradan almayı tercih ettim. Yetkililerden beklentimiz kuzu etinin fiyatını 550 liraya sabitleyen narh uygulamasının devam etmesidir. Şu anda 550 lira olmasına rağmen bazı kasapta et bulamıyoruz. Ümit ederim ki ileride de bu fiyatlar böyle devam eder.”

Yılmaz Aladağ

“ 1 Mayıs İşçi Ve Emekçi Bayramı nedeniyle ailemizle piknik alanına gelip mangal yaktık. Kebap yapmak için az da olsa et aldım. 3-4 kilo et alacağıma bir kilo et alabildim ve daha fazla tavuk aldım. Et fiyatları cep yakıyor ve insanlar artık et alamıyor. Piknik alanında yüzlerce insan var ancak çok az insanın sofrasında et var. Yetkililerden beklentimiz et fiyatları ile ilgili daha ucuza verilebilmesini sağlayacak çalışmalar yapmalarıdır.”

Dr. Hikmet Yücel

“1 Mayıs İşçi Ve Emekçi Bayramı ancak Boğaz Piknik Alanında işçi harici kesimler eğleniyor ve işçilerin büyük bir kısmı çalışıyor. Bizler de mangalımızı yaktık ve et fiyatları her ne kadar yüksek olsa da et ağırlıklı kebap yaptık. Asgari ücretlilerin artık iflahı kalmadı. Devletin çıkardığı yasa ile 550 den satılan et yine de asgari ücretli çalışan kesim için çok yüksektir. Güneyde 10-11 Euro ancak ben eti kuzeyden aldım. Öyle bir noktaya geldik ki üretici de satan da tüketen de şikayetçi. Güneyde 350 liradan satan kasap kar ederken, bizde 550 liradan satıyor ancak zarar ediyor.”