Rum Bakanlar Kurulu’nun, kuzeydeki köylerine yeniden yerleşmek isteyen kişilerin teşvik edilmesine ilişkin revize edilmiş planı onayladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi; Rum Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında kuzeydeki “Ay.Triada”(Sipahi), Dipkarpaz, Koruçam ve Karpaşa gibi bölgelere yerleşmek isteyenlerin teşvik edilmesine yönelik revize edilmiş “İşgal Altındaki Topraklara Yeniden Yerleşim Planı’”nı onayladığını yazdı.

Revize edilmiş plan içerisine üç önemli unsur eklendiğini yazan gazete bunların, “eşlerden birinin kuzeyde ikamet ettiği ailelerin de yeniden yerleşim planına katılma hakkının verilmesi” , “kuzeyde zorunlu geceleme sayısının, ardışık olması, günlük veya hafta sonu olması dikkate alınmaksızın dört gün olarak kalması” şeklinde olduğunu belirtti.

Habere göre Sosyal Refah Müsteşarı Marinela Evangelu konu hakkında yaptığı açıklamada, yukarıda bahsedilen bu değişikliğin Güney Kıbrıs’ta mesleki ve ailevi yükümlülükleri bulunan özellikle çocukları Güney Kıbrıs’ta okuyan ailelere kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Haberde ayrıca bugüne kadar geçerli olan bekâr kişilerin yanı sıra 75 yaş üstü olan çiftlere de 240 euroluk bakım ödeneği verileceği de belirtildi.