Avrupa hayal oldu

Avrupa’ya gitmek hayaliyle sahte pasaportlarla KKTC’den çıkış yapan İranlı 3 kişinin yolculuğu İstanbul’da sona erdi.

Ercan Havaalanından 2 yaşındaki çocuklarıyla birlikte sahte Danimarka pasaportlarıyla çıkış yapan İranlı çift Bahnam Sahraeidocharkheh ile Farimah Ghajari’nin yanı sıra Belçika’ya gitmek için sahte Portekiz pasaportuyla işlem yapan Shirin Mehdi Hosseinabad, İstanbul Havaalanında muhaceret polisi tarafından yakalandı.

Farklı saatlerde ülkeden çıkış yapan İranlı 3 zanlı, KKTC’ye geri gönderildi.

Zanlılar dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, İranlı çiftin sahte pasaportlar için 6 bin Euro, Shirin Mehdi Hosseinabad’ın ise 10 bin Euro ödediği belirtildi.

İranlı çiftin hayali suya düştü

Soruşturmayı yapan polis, Bahnam Sahraeidocharkheh ile Farimah Ghajari’nin Almanya’ya gitmek için 2 yaşındaki kızlarıyla birlikte 30 Nisan 2024 tarihinde saat 12.45 sıralarında Edison Isaklları, Aynur Akdoğan Cartilli, Liva Cartilli Akdoğan adına düzenlenen Danimarka pasaportlarıyla ülkeden çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, Türkiye’ye giden zanlıların İstanbul Havaalanında muhaceret polisi tarafından tespit edildiğini belirtti.

Polis, İstanbul polisinin zanlıları aynı gün saat 23.55 sıralarında ülkeye geri gönderdiğini açıkladı. Polis, teslim alınarak tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zanlıların ifadelerinde pasaportları KKTC’de ismini bilmedikleri bir şahıstan 6 bin Euro’ya aldıklarını söylediklerini aktaran polis, bu hususun araştırılacağını belirtti.

Polis memuru, pasaportların İstanbul polisi tarafından emare alındığını, ülkeye gönderileceğini dile getirdi.

Shirin 10 bin Euro ödedi

Polis, Shirin Mehdi Hosseinabad’ın ise 30 Nisan 2024 tarihinde saat 02.55 sıralarında Belçika’ya gitmek için ismini bilmediği erkek bir şahıstan 10 bin Euro karşılığında temin etmiş olduğu Iara Sofia Dias Amaral adına düzenlenen Portekiz pasaportuyla ülkeden çıkış yaptığını söyledi.

Polis, Türkiye’ye giden zanlının İstanbul Havaalanında muhaceret polisi tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis, İstanbul polisinin zanlıyı aynı gün saat 17.30 sıralarında ülkeye geri gönderdiğini açıkladı.

Polis memuru, pasaportun İstanbul polisi tarafından emare alındığını, ülkeye gönderileceğini dile getirdi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.