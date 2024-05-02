Tanıklar dinleniyor

Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesiyle ilgili çalışma raporunun 2 ayrı sayfasını sahteledikleri gerekçesiyle yargılanan iş insanı Tekin Arhun ve eski Turizm Planlama Müdürü Turgut Muslu, Salı günü yeniden hakim karşısına çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen davada yeni tanıklar dinlendi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme davayı 7 Mayıs’a erteledi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Savcı Mustafa İldeniz, sahtelendiği ileri sürülen raporu polise şikayet eden Kaskon Firması Direktörü İnşaat Mühendisi İsmail Sergen ve aynı firmanın muhasebe sorumlusu Tayfun Öztekin’i tanık olarak dinletti.

Sergen, Tekin Arhun’un inşaat projelerine beton satışı yaptığını ve bu ilişkilerin uzun süre düzenli ödemelerle gittikten sonra ödemelerin aksadığını belirtti.

Arhun’un ortağı olduğu C&T Construction şirketinin 2006 yılından 2007’nin ocak ayına kadarki ödemeleri yapmadığını ileri süren Sergen, bunun üzerine de ilgili firmaya dava açtığını kaydetti.

Sergen, yapılmadığını söylediği ödemelerin, Bafra Turizm Bölgesi’ndeki Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi’yle ilgili olduğunu, projenin müteahhidinin de C&T Construction olduğunu kaydetti.

2014 yılında şikayetçi olduk

Sergen, açtıkları davada projenin sahibi ve koordinasyonunu yürüten EBİ firmasının yetkilisi Fahri Kaya’yı tanık olarak dinlettiklerini ve Kaya’nın o davada verdiği ifadede kendilerini doğruladığını kaydetti.

Sergen, “Fahri Kaya’yı, projedeki betonu bizim döktüğümüzü söylesin diye çağırdık. Ancak mahkemede ‘Kaç metreküp beton döküldü’ tartışması olunca biz 7 metreküp dedik. Bunun üzerine projenin amiri konumunda olan Turizm Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi Müdürü Turgut Muslu’yu çağırdık, o da 7 metreküp olarak ifade verdi” dedi.

Tanık, Turgut Muslu’nun mahkemeye EBİ’nin yapılan faaliyetlerle ilgili her ay kendisine sunduğu raporu getirdiğini, sunulan raporun bir kopyasını alarak incelediklerini ve yaptıkları işlerle uyuşmayan noktalar tespit ettiklerini belirtti.

Sergen, “Biz ilgili raporu alıp Fahri Beye gittik, o da kendisindeki raporla karşılaştırdı ve farklılıklar olduğunu kabul etti. Bunun üzerine avukatımızla 12 Mart 2014 tarihinde polise gidip şikayetçi olduk, sonra da bu dava açıldı. Hukuk davası lehimize sonuçlandı, şu an istinaftadır” dedi.

Sergen ayrıca Tekin Arhun’un bankası ve şirketleriyle hala çalıştığını da belirtti.

Tanıklar sorgulandı

Tanık Sergen daha sonra sanık avukatları tarafından sorgulandı.

Avukat Süleyman Dolmacı Sergen’e, bu davanın sanığı pozisyonunda olan Turgut Muslu’yu hukuk davasında neden tanık olarak çağırdıklarını sordu.

Sergen ise kaç metreküp beton döküldüğünü söylemesi için çağırdıklarını belirtti.

Dolmacı, “Siz Muslu’ya bunu sordunuz, o da size ‘Bana yazılı talep yapın, size vereyim’ dedi. Aldınız bu yazıyı mahkemeye getirdiğiniz ancak mahkeme bunu kabul etmeyince Muslu’ya celpname çıkarıp sizin tanığınız olarak mahkemeye gelmesini sağladınız. O da EBİ’nin kendisine verdiği ve kendisinin de oradan bakarak size söylediği raporu alıp geldi. Ama sonra raporun kendi tanığınız tarafından sahtelendiği iddiasıyla polise mi gittiniz?” dedi. Sergen bu iddialara, “Biz sadece doğruları söylemesi için çağırdık” cevabını verdi.

Dolmacı’dan sonra diğer savunma avukatı Serhan Çınar da Sergen’i sorguladı. Çınar Sergen’e, “Hem Tekin Arhun’u sahtecilikten şikâyet edip hem de hala onunla iş yapmaya neden devam ediyorsunuz? Bu kişinin sahtecilik yaptığına inanıyorsanız, nasıl hala iş yaparsınız?” diye sordu.

Sergen bu soruya, “Bir ondan borç istedik. O da bize güvendi, bankasından kredi verdi, inşaatlarına beton istedi. Beton da satıyorum hala” yanıtını verdi.

Öztekin: Fahri Kaya farklılıkları tespit etti

Sergan’in ardından tanık olarak dinlenen Kaskon firmasının muhasebecisi olan Tayfun Öztekin de“İş yaptık, fatura ve irsaliye kestik, paramızı alamadık, hukuk davası açtık, orada sunulan raporda da farklılık fark edince polise gidip şikayetçi olduk ve bu dava başladı” dedi.

Bu davaya konu sahtelendiği ileri sürülen raporun, ilk davaları olan hukuk davasında sunulacağından haberleri olmadığını belirten Özteknik, ilgili raporun fotokopisiyle Fahri Kaya’ya gittiklerini ve onun da bu farklılıkları fark ettiğini savundu.

Daha sonra savunma avukatlarından Serhan Çınar Ötekin’e sorular yöneltti ve hukuk davasında ifade vermek için çağırılan Turgut Muslu’nun ifadelerinin kimin lehine olduğunu sordu.

Öztekin bu soruya, “Kaskon firmasının lehineydi” yanıtını verdi.

Çınar ayrıca Kaskon firmasının, C&T’nin Bafra bölgesindeki Yarköy’de de ve Girne, Lefkoşa, Mağusa bölgelerinde de inşaat yaptığını ve buralara da alınan betonun yine Kaskon’dan alındığı iddiasını koydu. Öztekin bunu kabul etti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından dava 7 Mayıs 2024 tarihine ertelendi.

Arhun ve Muslu ne ile suçlanıyor?

Arhun ve Muslu; 2013 yılı 5-12 Aralık tarihleri arasında, 8 Haziran 2005 tarihli Bakanlar Kurulu tarafından “KKTC Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi” için müşavir firma olarak atanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) bağlı EBİ’nin hazırladığı aylık çalışma raporlarından; 5 Haziran 2006-7 Temmuz 2006 dönemine ait raporun bazı sayfalarında sahteleme yapmakla itham ediliyor.