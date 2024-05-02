Göçmeni engelle 400 milyonu al

Fileleftheros gazetesi “Gazze’ye Yönelik İnsani Yardımla İlgili Manzara Netleşiyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde ilk olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bugün göç konusuyla ilgili olarak Lübnan’ı ziyaret edeceğini yazdı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Hristodulidis’le bu sabah Lübnan’a gideceğini yazan gazete, ikilinin beraberinde sığınmacıların Güney Kıbrıs'a seyahat etmesinin önlenmesi için Lübnan makamlarına yardım edilmesini amaçlayan büyük bir teklif paketi bulunacağını belirtti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak Ursula von der Leyen’in beraberinde 400 milyon Euro’ya kadar ulaşan bir paket bulunacağını belirten gazete, hedeflenen şeyin Lübnan makamlarının göçmen kaçakçılığının önüne geçilebilmesi için önlemler alması olduğunu ifade etti.

Gazete bu yüzden yardım paketinin doğrudan Lübnan ordusuna gitmesi ve merkezi devlet içerisinde kaybolmaması gibi bir niyet bulunduğunu belirtti.

Haberinin devamında Gazze’ye denizden insani yardım taşınması olarak bilinen “Amaltheia” inisiyatifinden de söz eden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın söz konusu inisiyatife yönelik katkısı konusunda yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın ABD’den yeşil ışık gelir gelmez başlamaya hazır olduğunu belirttiğini iletti.

Gazze için bir sonraki geminin ne zaman Güney Kıbrıs’tan ayrılmasının beklendiği sorusu üzerine ise Hristodulidis, Amerikalıların bilgilendirdiği üzere, Gazze’deki rıhtımın inşasının 2 Mayıs’ta tamamlanacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 10:54