Bölge için önemli yatırım

Doğuş ÖZOKUTAN

Beyarmudu Belediyesi’ne bağlı Çayönü köyünde, “Atatürk Parkı ve Piknik Alanı”nın açılışı yapıldı. Açılış törenine, bölge halkı yanında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, bazı bakanlar ve belediye yetkilileri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Bülent Bebek’in belediye başkanı olduktan sonra çok güzel icraat ve projelere imza attığını kaydetti, kendisini kutladı.

Atatürk Parkı ve Piknik Alanı’nın ve diğer projelerde görev alan tüm çalışanlara, işçilere ve emekçilere de teşekkür eden Tatar, parka Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adının verilmesine, bölge halkının katıldığı bir anketle karar verildiğini kaydederek, bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ülkedeki güzelliklerin ve doğanın korunması; çocuklara, gençlere, halka böylesine piknik ve park alanları sunulmasının önemine değinen Tatar, projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

“Belli ki buraya profesyonel bir el değmiş. Bize yakışan da budur” diyen Tatar, oyun alanlarıyla, spor alanlarıyla ve piknik alanlarıyla bölgeye böyle bir tesis kazandırılmasının çok değerli olduğunu belirtti. 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla tüm işçileri selamlayan Tatar, “Sosyal bir devlet olarak, işçilerimizin çalışma standartları, çalışma ortamlarındaki kurallar ve çalışma saatleriyle ilgili düzenlemeler bakımından, ileri ve medeni ülkelerde olan kanunlar ve yasalar bizde de mevcuttur. Onların haklarını devletimiz, hükümetimiz, her zaman sonuna kadar korumak için elini taşın altına koymaktadır” dedi.

Üstel: Biz işçimizi hep önde tutacağız

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasına işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ını kutlayarak başladı. Büyük bir dayanışma içerisinde ve büyük bir iş birliğiyle parkın bölgeye kazandırıldığını ifade eden Üstel, gençlerin spor aktiviteleri yapacakları güzel alanları da yine belediyeyle iş birliği içerisinde hayata geçireceklerini belirtti.

“Değerli kardeşlerim bugün işçinin bayramı. Biz hükümet olarak geldiğimiz günden beri dedik ki ‘biz işçimizi hep önde tutacağız’. İşçimizin hak ettiği emeğin karşılığını her zaman vermeye çalışacağız. Ve geldiğimiz günden beri işçinin her istediğine en iyi şekilde vermeye çalıştık” diyen Üstel, tarihinde ilk defa asgari ücretle çalışan işçinin, oy birliğiyle ve hayat pahalılığı oranının üzerinde artış aldığını anlattı.

Bebek: Kuşaklar kaynaşacak

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek açılışta yaptığı konuşmada, açılışı özellikle 1 Mayıs İşçi Bayramı’na denk getirdiklerini söyleyerek, tüm işçi ve emekçilerin gününü kutladı.

“Kuşakların kaynaşarak sağlıklı ve mutlu bir şekilde vakit geçirebileceği bu güzel parkın açılışını gerçekleştireceğim için heyecanlıyım” diyen Bebek, doğayla iç içe, huzurlu bir ortamda piknik yapma imkânı sunan bu alanı bölge halkının hizmetine sunmaktan dolayı mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından “Atatürk Parkı ve Piknik Alanı”nın açılışı yapıldı.