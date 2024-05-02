Minikler bilinçlendirildi

İtfaiye ekipleri, Girne bölgesinde bulunan Karaoğlanoğlu, Lapta ve Karşıyaka ilkokulu öğrencilerini yangınlar konusunda bilgilendirdi.

Girne İtfaiye Şubesi’nde görevli itfaiye mensupları tarafından düzenlenen eğitimlerde; itfaiyenin görevleri, yangınların oluşumu, korunma yolları, olası bir yangın anında nasıl hareket edileceği ve duman veya ateş gördüklerinde itfaiyeye nasıl haber verileceği konularda öğrencilere faydalı ve pratik bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerde yangınların oluşmaması için alınması gereken önlemler de anlatıldı.