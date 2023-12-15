Hedef Kızıl Elma

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk milletinin gücünün ve sesinin birleştirilmesi ve hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamaya göre, Töre, Özbek Kadın Hakları Derneği ve Türk Devletleri Kadın Birliği Teşkilatı’na üye kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti

Meclis Zalihe Çavuşoğlu toplantı salonunda yer alan kabulde konuşan Töre, Türk yurtlarında kadın birliğini oluşturmanın bir duruş, bir amaç ve bir ülkü olduğunu belirterek, böyle bir dava anlayışına sahip olmasından dolayı heyet üyelerini tebrik etti.

Töre, “Her ne kadar farklı coğrafyalarda yaşasak da hepimiz bir milletiz ve bir soydanız, bundan vazgeçmemiz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getirmememiz demektir” ifadelerini kullandı.

Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman olan olduğunu kaydeden Başkan Töre, bütün Türklerin kardeşi olduğunu söyledi.

Türk Dünyası Kadın Birliğinin oluşturulmasında oynadıkları rolden dolayı derneklere teşekkür eden Başkan Töre, “Kadın erkek ayrımı olmadan hepimiz birer Türk bayrağıyız, tüm devletlerimizin hepsinin bayrağını gururla ve şerefle taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Türk milletinin gücünü ve sesini birleştirerek hep birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Töre, Türk dünyasının büyük düşünce adamı Gaspıralı İsmail’in “Dilde birlik, fikirde birlik” sözlerinden örnekler vererek yapılması gerekenleri anlattı.

“Türk birliği yolunda ilerliyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulması ile birlikte Türk birliği yolunda önemli bir dönemecin geçildiğini kaydederek; “Bu yolda emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türk Devletleri başkanları ile yaptıkları görüşmelere de değinen Başkan Töre, bu yolda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

Töre, konuşmasının sonunda Türk birliğine ve Kızıl Elma’ya inandıklarını, bu yolda yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

