‘Ulusal Konsey’ acil toplantıya çağrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel bir sohbet sırasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i Ankara’ya davet ettiği ancak bu davetin gizlendiği yönündeki iddialar, Güney Kıbrıs’ta gündemin ilk sırasına yerleşti.

Rum Meclis Başkanı DİSİ Lideri Annita Dimitriu da “bu tür bilgilerin basından öğrenilmesi doğru değildir” diyerek, Rum Ulusal Konseyi’nin acilen toplanmasını istedi.

Alithia gazetesi, “Neden Gizledi? – DİSİ’den Hristodulidis’e Neden Gizledin Sorusu” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i, özel bir sohbet sırasında, Türkiye’ye davet ettiği bilgisinin Hristodulidis tarafından gizlenmesinin nedenlerinin gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı” sıfatıyla değil kişisel olarak Ankara’ya davet edildiği yönündeki bilginin Rum hükümeti tarafından gizlenmesine yönelik tüm çabalara karşın davetin ifşa olmasının ardından Rum Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun daveti “dolaylı şekilde” doğruladığını aktardı.

Habere göre, Andoniu “Bir görüşme olduğunu ancak bu konuda daha fazla açıklama yapmak istemediğini” belirtirken, açıklamasının ilerleyen kısmında ise “gelin Türkiye’de görüşelim demekle Kıbrıs Cumhuriyeti başkanı olarak davetlisiniz demek arasında büyük fark olduğunu” söyledi.

Andoniu: “Davet Hristodulidis’e değil Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanına yapılmış olsaydı kamuoyuna açıklanırdı” şeklinde konuştu.

Gazete haberinin devamında, böyle bir davetin Kıbrıs Cumhuriyeti başkanı kimliğine yönelik yapılmasının, Türkiye’nin politikasında köklü değişiklik anlamına geleceğinden, zaten beklenen bir şey olmadığını belirtirken, Hristodulidis’in bu bilgiyi neden gizledi sorusunun ise Rum siyaset dünyasında gündeme oturduğunu aktardı.

Dimitriu tepki gösterdi

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, bu tür bilgilerin basından öğrenilmesinin yanlışlığına dikkat çekerek, Rum Ulusal Konseyi’nin toplanması çağrısında bulundu.

DİSİ Basın Sözcüsü Onufrios Kulla ise, Hristodulidis’in böyle bir davet konusunda, davet kendi şahsına dahi yapılmış olsa, siyasi partileri bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti.

Kulla, bu tip önemli bilgileri basından öğrenmekten ötürü rahatsızlık duyduklarını belirterek, Hristodulidis’in bu daveti neden gizlediği, ne yanıt verdiği gibi soruların yanıt beklediğini vurguladı.

Hristodulidis ile Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı sıfatlarının birbirlerinden ayrı olduklarını düşünmediklerini, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı olduğunu savunan Kulla, “Türkiye’nin ne düşündüğünden bağımsız olarak, böyle bir ziyaretin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dolaylı tanınması anlamına geleceğini” iddia etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023, 09:44