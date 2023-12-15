Erken yeni yıl hediyesi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 2022-2023 üretim yılı kuraklık tazminatları’nın 1. avans ödemesinin Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’na gönderildiğini ve ödemelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin ürün hasat döneminde başladığı kuraklık çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğünü vurgulayan Çavuş, tahıl ve baklagil yem bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve zarar miktarlarının tespit edilerek, Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileriyle de harmanlanarak 2022-2023 üretim yılında kuraklıktan zarar gören köy ve/veya bölgeler, Bakanlar Kurulu’nun kararı ve Resmi Gazete’nin yayınıyla ilan edildiğini kaydetti.

Bununla birlikte 2022-2023 yılı beyan döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu'na kayıtlı bulunan ve herhangi bir zarar kapsamında ödeme almayan, tahıl (arpa, buğday, yulaf, hasıllık, tritikale), yemlik baklagil (fiğ-vigo, favetta) üreticilerine dönüm başına 200.-TL/HD verim kaybı ödemesi yapılması ve meblağın Maliye Bakanlığı’nın uygun göreceği bir kalemden karşılanmasına da karar verildiğini dile getiren Çavuş, “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak çözüm odaklı ve üretici dostu kimliğimiz doğrultusunda artan üretim girdi maliyetlerini de göz önünde bulundurarak üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için büyük özveri ile çalışılmış ve ödemeler bugün gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Çavuş, kuraklıktan zarar gören toplam 173 Köy için 4486 üreticiye 584.434 dönüm alan için toplam 171,579,520.75 TL kuraklık tazminatı ödendiğini kaydetti.

Yağıştan zarar gören bölgeler belirlendi

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin tahıl ve baklagil yem bitkilerinin ekili olduğu alanlarda yaptığı gözlem, inceleme ve tartımları, Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileriyle harmanlanarak 2022 – 2023 üretim yılında zarar gören köy ve bölgeleri ilan etti.

Açıklamaya göre, Genel Tarım Sigorta Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi tarafından kuraklıktan etkilenen 173 köy ve bölgede yüzde 50 kuraklığa giren 227,800 dönüm alan için dönüm başı 412 TL, yüzde 70 kuraklığa giren 266,658 dönüm alan için dönüm başı 618 TL, yüzde 90 kuraklığa giren 664,320 dönüm alan için dönüm başı 848 TL ödeme yapılmasına karar verildi. Ayrıca, karara göre, 2022 – 2023 Üretim Yılı Kuraklık Tazminatları için 4483 üreticiye toplam 360 Milyon TL ödenecek.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan 2022 – 2023 üretim yılında herhangi bir doğal afetten kaynaklı tazminat ödemesi almayan tahıl ve yem bitkisi ekili olan alanlarda üreticilerin yaşandığı verim kaybından dolayı dönümüne 200 TL verim kaybı ödemesi de yapılacak.

Çiftçiler Birliğinden teşekkür

Öte yandan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 2022-23 üretim sezonu süresince yaşanan dolu, kuraklık ve verim kaybı ödemelerinin üreticilere can suyu olduğunu kaydetti ve üreticiye olan desteğinden dolayı Başbakan Ünal Üstel ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a da teşekkür edildi.

Açıklamada üreticilere de kolaylıklar dilenerek, bereketli bir yıl olması temenni edildi.