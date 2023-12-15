Benzin kaçağı kül etti

Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde, Mehmet Sungur yönetimindeki KZ 505 plakalı araçta, muhtemelen benzin kaçağı sonucu yangın meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre dün saat 17:00 sıralarında, Değirmenlik istikametine doğru seyir halindeyken çıkan ve İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Araç yangını esnasında Girne-Değirmenlik Anayolunda trafik durdu uzun araç kuyruğu oluştu. Polisin olay yerindeki tahkikatını tamamlaması ve aracın çekiciyle götürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Soruşturma devam ediyor.

