Maraton sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda sert tartışmaların yaşandığı 2 milyar 99 milyon 626 bin 600 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, bütçeyle ilgili konuşmasının başında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya çeşitli eleştiriler yöneltti. Türkiye’deki Düzce Belediyesi ile KKTC’deki toplu taşıma sorununu çözmek için protokol imzaladığını hatırlatan Sami Özuslu, “Düzce nerede, KKTC nerede? Nasıl bir fizibilite çalışması yaptınız?” diye sordu.

Bakan Arıklı ise yerinden verdiği cevapta, kendisinden önceki iki bakanın yaptığı çalışmaları devam ettirdiği ve Düzce Belediyesi'ni kendisinin bulmadığını ifade etti.

Özuslu, bakanın sabit radar sisteminin ASELSAN’a devredilmesine ilişkin basına yansıyan açıklamalarını da eleştirdi ve “Hangi ihale ile? Bakanlar Kurulu kararı var mı? Bakanlar Kurulu kararı yeterli mi?” diye sordu.

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci ise trafikte durumun çok vahim olduğunu kaydetti. Yollardaki karanlığa değinen Birinci, “Bütçenin bu kadar har vurup harman savrulduğu bir ülkede buna neden kaynak yaratılmıyor?” diye sordu.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, bakanlık bütçesinin toplam bütçede yerinin düşük olduğunu ifade ederek, bakanlık bünyesinde çok önemli daireler bulunduğunu dile getirdi, bu dairelerin ülkeyi inşa eden daireler olduğunu vurguladı.

Lapta- Alsancak yolunda yaşanan ölümlü kazalara işaret eden İncirli, bunun o yolda ciddi bir sorun olduğunu gösterdiğini söyledi. Karpaz yolunu utanç verici olarak nitelendiren İncirli, o yolun halen yapılamamış olmasının büyük bir ihmal olduğunu kaydetti.

İncirli konuşmasında, Bakan Arıklı’yı popülist ve bölücü olmakla suçladı.

Arıklı, soruları cevapladı

Kürsüye gelen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise birçok kereler sorulara yanıt verdiğini ifade etti.

Sözleşme gereği havaalanının açılmak durumunda olduğunu belirten Arıklı, şartnamede yüklenici firmaya sonsuza kadar havalimanını açmama yetkisi verildiğini söyledi.

Askere yer gösterilemediği için, askeri bölgeyle ilgili şartnamede yer alan şartların yerine getirilemediğini, şirketin bunun arkasına sığınarak açılışı yapmadığını anlatan Arıklı, Türkiye’nin yetkili makamları vasıtasıyla bu açılışı sağladıklarını anlattı.

Konuşmalardan yararlandığını söyleyen, güzel eleştiri ve öneriler sunanlara teşekkür eden Arıklı, bunları değerlendireceğini belirtti.

Arıklı, bakanlığın birçok eksikliği olduğunu, bu bütçeyle beklentileri karşılamanın çok mümkün olmadığını ancak Maliye Bakanlığı'nın imkanlarının da bu kadar olduğunu söyledi.

Karayolları Dairesi öksüz çocuk gibi…

Karayolları Dairesi'nin zaman içinde öksüz bir çocuk gibi bırakıldığını, oraya ne teçhizat ne teknik eleman alındığını dile getiren Arıklı, TC ile yapılan anlaşmada 320 kilometrelik köy yollarının yapımı konusunda protokol imzalandığını bunun 150 kilometresinin bittiğini, 2024 içinde kalan köy yollarının tamir edileceğini anlattı.

Girne -Alsancak yolunu açtıklarını, o yolun Lapta oteller bölgesine kadar gitmesini de sağladıklarını sırada Çatalköy- Girne yolu genişletme çalışması olduğunu belirten Arıklı bunun yeterli olmadığını, asıl yapılması gerekenin Doğu Çevre Yolu’nu hayata geçirmek olduğunu ifade etti.

"ASELSAN akıllı ulaşım sistemleri kuracak"

Arıklı, ASELSAN’ın uluslararası anlaşmayla bir çalışma ortaya konduğunu, akıllı ulaşım sistemleri kurulacağını ifade ederek, Azerbaycan’da bunun örneğini gözlemleme şansı bulduklarını kaydetti.

Baybars ile Arıklı tartıştı

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars yeniden söz alarak Devlet Havalimanlarının oluşturacağı 7 kişilik tahkim kurulunun kimlerden oluştuğunun neden şimdi açıklanmadığını sordu.

Arıklı ile Baybars arasında sözlü tartışma yaşandı. Baybars yerinden cevap veren Arıklı’ya “Sakın isimleri söylemeyin, biraz önce isimleri bilmediğinizi söylediniz. Yalancı olduğunuz ortaya çıkacak” dedi.

Konuşmaların ardından 82 milyon 42 bin TL olan Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023, 09:42