Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa İskele anayolu üzerinde, geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen ve Fikret Turşu ile Tuğçe Direm Çelik’in hayatını kaybettiği kazada, salon aracı kullanan Ali Kaplan dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye kaza ile ilgili olguları aktaran polis çavuşu Erkan Çetin, 8 Aralık 17:05’te, Gazimağusa - İskele Anayolunun, Kel'in Yeri isimli Restoran önündeki isimsiz yol üzerinde, İbrahim Kubacık’ın, yönetimdeki TJV 921 plakalı çekici araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik tanımadan dikkatsizce ana yola giriş yaptığını ve o esnada anayolda, İskele istikametine doğru seyreden zanlı Ali Kaplan yönetimindeki UL 840 plakalı jeep aracın önünü tıkadığını ve ölümle neticelenen bir kaza meydana geldiğini açıkladı.

Soruşturma tamamlandı

Polis, kaza sonucu, UL 840 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve aracın sol ön koltuğunda oturan Tuğçe Direm Çelik ile sol arka koltuğunda oturan Fikret Turşu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini anımsattı. Polis, zanlı Ali Kaplan’ın, kavşağa geldiğinde hızını salim hadde indirmeden dikkatsiz sürüş yapması nedeniyle kazanın oluşumunda katkısı olduğunu mahkemeye aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, KKTC vatandaşı olan zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 70 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 300’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.