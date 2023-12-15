12 yıl yatacak

Kirvesi olduğu 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 62 yaşındaki Yakup Çolak hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 12 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Yargıç, sanığın 1-4 Ocak 2021 tarihlerinde Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde kirvesi olduğu 7 yaşındaki erkek çocuğunu işçi koğuşuna götürerek, erkeklik organını kalçasına sürüp, boşalmak suretiyle cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Yargıç, sanığı dava süresinde aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Olay tarihinde 7 yaşında olan çocuğun dava sürerken, 9 yaşında mahkemede ifade verdiğini kaydeden Yargıç, gözyaşları arasında yaşadıklarını anlattığını belirtti.

Yargıç, çocuğun savunmanın ısrarlı sorularına rağmen yaşına uygun bir dille sarsılmadan yaşadıklarını anlattığına değindi.

Yargıç, çocuğun yaşadığı istismarın ardından eve gittiğinde olayı ilk olarak, annesine anlattığını söyledi. Yargıç, annesinin çocuğun poposunu sildikten sonra kıyafetlerini değiştirdiğini ve polise giderek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Spermler kan örnekleri ile uyuştu

Yargıç, çocuğun olay günü giydiği kilot, tayt ve annesinin poposunu silmekte kullandığı peçetelerin emare alındığını, yapılan inceleme sonucu sperm tespit edildiğini açıkladı. Yargıç, spermlerin sanıktan alınan kan örneği ile uyuştuğunu dile getirdi.

Yargıç, ayrıca çocuğu kontrol eden psikiyatri uzmanının da “eğer yaşamasaydı, bu kadar detaylı anlatamazdı” diyerek, çocuğun ifadesini teyit eder bir rapor hazırladığını söyledi.

Cinsel nitelikli suçlar yaygınlaşıyor

Yargıç sanığın mahkum olduğu 16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal etmek suçunun 13 yıl, cinsel istismar suçunun ise 6 yıl hapis öngördüğüne değindi. Cinsel nitelikli suçların giderek, yaygınlaştığını ifade eden yargıç toplumun dolayısı ile ailelerin endişeli olduğunu dile getirdi.

Yargıç, sanığın kirvesi olduğu bir çocuğa karşı böylesi bir suç işlemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yargıç, sanığı mahkum olduğu davalardan 12 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.