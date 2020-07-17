Maskeyi taktı görevi yaptı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz Pazar günü Mustafa Biladanlı’ya karşı gerçekleştirilen demir sopalı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen İbrahim Özdemir de yakalandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 3’e çıkarken, zanlı Özdemir dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada daha önce tutuklanan İlker Göl’ün Mustafa Biladanlı’nın içerisinde olduğu park halindeki araca demir sopayla saldırdığı, camların kırıldığı belirtildi.

Tutuklanan Göl’ün ifadesinde Mehmet Kırlar ve İbrahim Özdemir’in teşvikiyle maske ve kapüşon takıp söz konusu suçu işlediğini söylediği kaydedildi.

Camları indirdi

Adli Şube’de görevli polis memuru Engin Yıldız, 13 Temmuz 2020 tarihinde zanlı İlker Göl’ün, Mehmet Kırlar ve İbrahim Özdemir’in teşvikiyle, kapüşon ve maske takarak, Mustafa Biladanlı’nın da içerisinde olduğu park halindeki TA 670 plakalı aracın ön camına demir boruyla vurup kırdığını söyledi.

Polis, olay günü yakalanan Göl’ün ifadesinde Mehmet Kırlar’ın kendisini arayıp, bir iş olduğunu, yapıp yapamayacağını sorduğunu, akabinde de İbrahim Özdemir’in kendisini arayarak saldırı işi verdiğini söylediğini aktardı.

Soruşturma memuru, Göl’ün ifadesinin ardından Özdemir’in aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.

Polis, önceki gün yakalanan İbrahim Özdemir’in, Göl’ü azmettiren kişi olduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, Göl ile Kırdar’ın şu anda tutuklu olduklarını kaydeden polis, Özdemir’in de bir gün süre ile polis gözetiminde kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu arada daha önce tutuklanan Göl, Kırdar ve Özdemir bugün birlikte mahkemeye çıkarılacak.