Yaşamını dün yitiren eski milletvekillerinden, KKTC Kurucu Meclis üyelerinden İbrahim Koreli, yarın saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak törenin ardından, öğlen namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek. Koreli, dün yaşamını yitirmişti.
73 yaşında ölen Koreli için düzenlenecek tören, COVID-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında milletvekilleri ve ailesinin katılımıyla sınırlı olacak.
Meclis’te tören yapılacak
Hayatını kaybeden eski milletvekili İbrahim Koreli yarın defnedilecek
Yaşamını dün yitiren eski milletvekillerinden, KKTC Kurucu Meclis üyelerinden İbrahim Koreli, yarın saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak törenin ardından, öğlen namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek. Koreli, dün yaşamını yitirmişti.
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