Kısmetse 8 Haziran’da

Çiğdem AYDIN

KKTC piyangosunun 18 Mart tarihli çekilişini ‘Coronavirüs’ salgını gerekçesiyle 8 Nisan’a erteleyen yönetim bunu da gerçekleştiremedi.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’ya ulaşan Diyalog muhabiri çekilişin ne zaman yapılacağını sordu. Dana; Coronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çekilişlerin de satışların da durdurulduğunu belirterek, çekilişin 8 Haziran’da yapılacağını söyledi.

Dana şöyle dedi:

“Biz açıklama yaptık. 18 Mart tarihli piyango biletlerinin çekilişini ertelemiştik. 8 Nisan tarihine fakat o günlerde de duyuru yaparak yeni bir erteleme yaptığımızı duyurduk. 8 Hazirana ertelendi. Korona virüs önlemlerinde zaten her yer kapalıydı, satılması da mümkün değildi. Bu nedenle erteledik 8 Nisan yaptık, duruma bakıldı ve bir erteleme daha yapmak zorunda kaldık. İşletmeler ve kamu 4 Mayıs tarihinde açıldı biliyorsunuz. İnternet sayfamızda duyurusunu yaptık. Biletler 8 Haziran tarihinde çekilecek. Herhangi bir sıkıntı yoktur.”



Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 10:56