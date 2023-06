Meclis’te yer almalı

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, Başkan Cafer Gürcafer ile görüştü.

Görüşmede, güncel siyasi süreç yanında ülke ekonomisi üzerinde görüş alış verişinde de bulunuldu.

Cafer Gürcafer, Ali Başman gibi bir ismin adaylığını çok değerli bir adım olarak gördüklerini belirterek, “İş dünyasını yakından bilen, ekonomi yönetiminden ciddi tecrübeye sahip bir isimdir. Bu gibi isimlerin mecliste yer alması son derece önemlidir” dedi.

Ali Başman da Cafer Gürcafer’in övgü dolu sözlerine ve desteğine yürekten teşekkür etti.

Başman, “İnşaat sektörü ülkemizin eğitim ve turizmle birlikte lokomotif sektörü olmayı başardı. Ülkemiz altyapısını da güçlendirerek, doğayı koruyan, çevreyi gözetleyen planlı bir gelişmeden yanayız. Her türlü tartışmaya rağmen tüm imar planları partimiz tarafından çalışılmış, hem ekonomik gelişim hem çevre koruma ön plana çıkarılmıştır. Bu çalışmalarda, İnşaat Müteahhitleri Birliği üyelerinin ciddi katkısı var. Ülkemizi seviyoruz. Birlikte büyütüp birlikte koruyacağız. Konuyla ilgili yapıcı önerileri ve her zaman elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, inşaat müteahhitleri yönetimini kutluyorum. Yeni dönemde, ülkenin ekonomik büyüme ve planlı gelişim noktasında hem yatırımcının hem çevre için hassasiyet gösterenlerin meclis içinde güçlü temsilcisi olacağım” dedi.

Surlariçi’nde samimi karşılama

“Lefkoşa’nın tüm bölgelerinde kendilerine gösterilen samimi ve içten ağırlamayı Surlaiçi’nde de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başman, insan odaklı, ülkesini seven, Anavatanına yürekten bağlı bir siyaset anlayışıyla oy talep ettiklerini, bunun da her ziyarette desteğe dönüştüğünü ifade etti.

Kıbrıs’ın Anavatan Türkiye ve KKTC için yeni dönemde de Milli Dava olmaya devam edeceğini ifade eden Başman, Milli Davanın her platformda savunulmasında UBP’nin de güçlü olması gerektiğini vurguladı.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da, “Ali Başman kardeşimizle bir seçimden daha zaferle çıkmaya hazırlanıyoruz" dedi.